¿Qué castigo reciben los congresistas que llegan tarde a las sesiones?

A pesar de que para la mayoría de los colombianos llegar tarde a su puesto de trabajo de manera reiterada y sin justificación puede acarrearle una fuerte sanción o incluso la pérdida del empleo, para los congresistas esto no aplica.

Legalmente no hay manera sancionarlos por esta causa.



De hecho, una de las estrategias que se ha evidenciado que usan algunos parlamentarios para evitar ser reseñados como ausentistas es llegar al recinto de la Plenaria, sin importar la hora, a poner la huella y luego abandonan el recinto o se quedan poco tiempo.



El fallo 780 de 2018 del Consejo de Estado deja claro que la obligación de los congresistas es asistir a las sesiones, pero no están obligados a votar.



“Esa relación no implica necesariamente que el congresista deba votar, sino estar presente en las sesiones”, indica la sentencia.



Para que la que la conducta de un congresista –dice el Consejo de Estado– pueda ser causal de pérdida de investidura (pérdida de la curul) es necesario la acreditación de cinco elementos:



1. La inasistencia del congresista.



2. Que la inasistencia ocurra en el mismo periodo de sesiones.



3. Que las sesiones sean plenarias.



4. Que en las sesiones se voten proyectos de ley, de acto legislativo o mociones de censura.



5. Que la ausencia no esté justificada o no se haya producido por motivos de fuerza mayor.



El ejemplo más claro de la dificultad de sancionar a un congresista por ausentismo y por tanto por llegadas tarde es el caso de Jesús Santrich.



El exguerrillero, a pesar de estar prófugo de la justicia y por no tanto no haber asistido a ninguna sesión este semestre, aún sigue siendo congresista de la República, pues hasta ahora se inició su proceso de pérdida de investidura, algo que podría durar meses en el Consejo de Estado.



EL TIEMPO tuvo acceso a los registros electrónicos de asistencia a la Cámara y constató que algunos congresistas, aunque no son la mayoría, llegan tres y hasta cuatro horas tarde a las sesiones.

El top 10 de los que más llegan tarde

Sara Elena Piedrahita (‘la U’)



* Sesión del 14 de agosto: Se registró 2 horas y 9 minutos tarde.

* Sesión del 13 de agosto: Estuvo ausente (con excusa).

* Sesión del 6 de agosto: Se registró 1 hora y 37 minutos tarde.

* Sesión del 5 de agosto: Se registró 1 hora y 53 minutos tarde.

* Sesión del 31 de julio: Se registró 2 horas y 13 minutos tarde.

* Sesión del 30 de julio: Se registró 1 hora y 32 minutos tarde.

* Sesión del 23 de julio: Se registró 2 horas y 9 minutos tarde.



Edwin Alberto Valdés (Centro Democrático)



* Sesión del 13 de agosto: Se registró 1 hora y media tarde.

* Sesión del 6 de agosto: Se registró 2 horas tarde.

* Sesión del 5 de agosto: Se registró 1 hora y 40 minutos tarde.

* Sesión del 23 de julio: Se registró 2 horas tarde.



José Edilberto Caicedo (‘la U’)



* Sesión del 13 de agosto: Se registró 2 horas tarde.

* Sesión del 6 de agosto: Se registró 2 horas y 12 minutos tarde.

* Sesión del 30 de julio: Estuvo ausente (con excusa).

* Sesión del 23 de julio: Se registró 1 hora y media tarde.



Nicolás Albeiro Echeverry (Conservador)



* Sesión del 5 de agosto: Se registró 3 horas y 33 minutos tarde.

*Sesión del 30 de agosto: Se registró 2 horas tarde.

* Sesión del 23 de julio: Se registró 3 horas y 41 minutos tarde.



Eloy Chichi Quintero (Cambio Radical)



* Sesión del 13 de agosto: Se registró una hora y media tarde.

* Sesión del 5 de agosto: Se registró 2 horas tarde.

* Sesión del 30 de julio: Se registró 2 horas y 24 minutos tarde.



Wadith Alberto Manzur (conservador)



* Sesión del 14 de agosto: Se registró 2 horas y 18 minutos tarde.

* Sesión del 23 de julio: Se registró 3 horas y 38 minutos tarde.



Margarita María Restrepo (Centro Democrático)



* Sesión del 13 de agosto: Se registró 2 horas y media tarde.

* Sesión del 6 de agosto: Se registró 3 horas y 17 minutos tarde.

Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático)



* Sesión del 23 de julio: Se registró 2 horas y 52 minutos tarde.

* Sesión del 31 de julio: Se registró 2 horas y 25 minutos tarde.



Fabio Fernando Arroyave (liberal)



* Sesión del 23 de julio: Se registró una hora y 48 minutos tarde.

* Sesión del 31 de julio: Se registró 3 horas tarde.



