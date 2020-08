'Publicidad electoral anticipada en redes sociales será sancionada'

Los trinos y mensajes en las redes sociales que puedan constituirse en publicidad electoral anticipada sería sancionados si se aprueba el proyecto de ley presentado este lunes y que busca reformar el Código Electoral.



El anuncio lo hizo el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Hernán Penagos, quien le explicó a EL TIEMPO los puntos principales de la iniciativa.

Esta propuesta de reforma al Código Electoral parece apuntar a la modernización de las elecciones es Colombia, ¿es así?



Esta pandemia dejó en evidencia la debilidad del sistema electoral colombiano. Hoy en el país no existe ninguna posibilidad de voto remoto o electrónico, es decir, voto por correo, por internet, anticipado, etcétera, que es a lo que han acudido los países donde se han celebrado elecciones en los últimos meses. Por ello la idea es utilizar los medios tecnológicos como herramienta para futuras elecciones, así como utilizar la tecnología para el proceso de escrutinio, que es donde más errores se evidencian.

¿Cómo serían los registros únicos de aportantes a campañas que llevaría el Consejo Electoral?

Se crea el registro único de aportantes donde se hace obligatorio que toda persona natural o jurídica que realice aportes a las diferentes campañas políticas se registre ante la autoridad electoral, con el fin de verificar la fuente de esos ingresos y evitar triangulaciones de recursos.

¿Esto significa que los aportantes deben estar registrados ante el Consejo Electoral para contribuir a las campañas?



​Sí. Será obligatorio ese registro. Y también es muy importante señalar que se crea el registro de proveedores electorales. Es decir, todo aquel que venda bienes o servicios a las diferentes campañas políticas.



Hernán Penagos, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

¿Qué cambiaría para los grupos por firmas con esta propuesta de reforma al Código Electoral?

La recolección de firmas tendrá que llevarse a cabo hasta 6 meses antes del día electoral, de tal manera que no terminen aprovechando la recolección de firmas para hacer campaña política en una clara ventaja frente a los candidatos de los demás partidos.



​¿Qué controles se están proponiendo para la publicidad electoral en las redes sociales?

La publicidad anticipada en redes sociales será investigada y sancionada igual que la publicidad en espacios públicos. Eso quiere decir que solo podrá realizarse en los plazos señalados por la ley. Igualmente, los gastos de esa publicidad deberán ser reportados en las cuentas de campaña. Así mismo se prohíbe la violencia política en la propaganda electoral.



¿Cuál será el criterio para determinar qué es publicidad electoral en redes sociales y qué no?



​No es fácil definir un criterio concreto porque cada caso es muy particular. Por ejemplo en Brasil las miles de cadenas de WhatsApp terminaron en investigaciones electorales. Así que bien sean redes sociales o plataformas de internet, tendrán que sujetarse a las reglas sobre propaganda electoral.

¿Si un político manifiesta que quiere ser candidato presidencial y publica en Twitter que quisiera cambiar algo del actual gobierno eso sería considerado publicidad electoral anticipada?



En principio no porque ni siquiera se ha definido el calendario electoral para el 2022.



​¿Cómo se manejaría el registro de cédulas al eliminar el periodo de inscripción de documentos para votar?



​La idea es que permanentemente se actualice el censo electoral. Los ciudadanos deberán informar a la Registraduría cualquier cambio en su domicilio principal y con eso mantener actualizado su lugar de votación. Esto es muy importante porque permitirá combatir de una vez por todas la trashumancia electoral. Recordemos que el año pasado fueron más de un millón de cédulas dejadas sin efecto.



¿Qué se propone en cuanto a participación de las mujeres en las listas a Congreso, asambleas departamentales y concejos?



​Es muy importante destacar que se incluye un capítulo de violencia política contra la mujer donde se otorgan facultades al CNE para sancionar esas conductas. Así mismo se aumenta la cuota de género del 30 al 40 por ciento.

