Proyectos que se hundieron (y que pasaron) en primer año del Congreso

El primer año del Congreso se caracterizó por agudas polémicas, como la discusión a las objeciones a la JEP, y el hundimiento de la prohibición de la casa por cárcel para corruptos.



Pero también se aprobaron iniciativas claves tanto para el Gobierno como para el ciudadano de a pie, aunque el Legislativo también hundió buena parte del paquete anticorrupción.

Este es el balance de lo que se hundió y lo que pasó en el primer año.

Lo que se hundió

Prohibición casa por cárcel para corruptos



Una de sus principales novedades de la iniciativa era la eliminación de la casa por cárcel a los servidores y exservidores públicos condenados por delitos de corrupción, lo que estaba también en la consulta anticorrupción de agosto pasado. Sin embargo se hundió a último momento, a la espera únicamente de la conciliación



Congelar salario de los congresistas



Se ha vuelto una costumbre que cada semestre se presente un proyecto para disminuir o congelar el salario se los congresistas. Y se ha vuelto también una costumbre que estos proyectos se hundan en su trámite. Esta vez no fue la excepción, lo curioso fue la forma: los legisladores se declararon impedidos para discutir la norma, debido a que no podían decidir sobre su propio salario.



(Lea también: ¿Será que ahora sí se bajarán su sueldo los congresistas?)



Cadena perpetua para violadores



Que los violadores de niños sean condenados a cadena perpetua se ha propuesto en Colombia en muchas oportunidades, y siempre ha fracasado. Las propuestas siempre han tropezado con obstáculos jurídicos. O inconveniencias políticas. Esta vez no fue la excepción, la propuesta se ahogó por falta de tiempo para discutirla.



Límite a periodos en corporaciones públicas



La iniciativa que pretendía limitar a tres los periodos de los congresistas, concejales y diputados fue uno de los puntos de la Consulta Anticorrupción y hacía parte del 'Pacto Anticorrupción' entre el Gobierno y las bancadas del Congreso, pero no prosperó.



Borrón y cuenta nueva



Se hacía un borrón y cuenta nueva en Centrales de Riesgo, la iniciativa fue archivada por falta de trámite.

Lo que se aprobó

Ley de las TIC



Con la premisa de conectar a cerca de 20 millones de colombianos que no tienen acceso a conectividad de calidad se aprobó el proyecto, aunque también se aprobaron artículos polémicos que tienen que ver con el tiempo de asignación a las empresas para el uso del espectro radioeléctrico, la creación del regulador convergente, el fondo único para la asignación de recursos o FonTIC, entre otros.



(Lea: La ley TIC pasa a sanción presidencial)



Prohibición del asbesto



Se prohibió la producción, comercialización y distribución del asbesto a nivel nacional. Contempla un periodo de transición de dos años durante el cual se busca que las diferentes industrias que tienen como insumo esta fibra adapten sus procesos a tecnologías más limpias. En Colombia, en los últimos 50 años, han muerto más de 1.700 personas por cáncer de pulmón y mesotelioma, atribuible a la exposición al asbesto. El proyecto fue liderado por la senadora conservadora Nadia Blel.

La ley contra el asbesto, una victoria de Ana Cecilia Niño Daniel Pineda, esposo de la periodista que falleció de cáncer pulmonar por asbesto, detalla la lucha de su familia por erradicar este mineral del país.

Atención gratis a víctimas de ataques con ácido



La idea de la norma es que todos los tratamientos médicos que requieran las personas víctimas de ataques con ácido y otras sustancias corrosivas sean pagadas por el Estado, para lo cual se crean una serie de medidas que obligan a las EPS a brindar este tipo de atención.



Igualmente se propende para que haya en Colombia las tecnologías e insumos necesarios para avanzar en dichos tratamientos. El Gobierno Nacional quedó conminado a reglamentar “medidas y mecanismos que posibiliten el acceso a la formación para el trabajo, a la oferta pública de empleos y la oferta privada” para quienes hayan sido víctimas de estos ataques.



Remisos



Permite a los jóvenes que cumplan los requisitos del artículo 12 de la ley 1861 de 2017, como ser hijo único, padre de familia, en situación de discapacidad, sean mayores de 24 años y no tengan libreta militar, entre otros, acceder a este documento pagando el 15 por ciento de un salario mínimo legal vigente, es decir, unos $ 124.000 pesos de hoy. La ley beneficiará a cerca de 600.000 jóvenes. (Lea más: Si es remiso, así puede conseguir la libreta militar por $124.000)



‘Ley de la empanada’: vendedores informales



Brindarles locales de trabajo, alternativas laborales y capacitación en el Sena a los vendedores informales son algunas de las disposiciones de la llamada ‘ley de la empanada’, elaborada por el partido Mira. La idea es que estos vendedores paguen por el uso del espacio público, y esos recursos serían destinados para el propio beneficio del vendedor.



‘Datacrédito’ para deudores de cuotas alimentarias



No poder recibir subsidios del Estado o aspirar a cargos públicos ni salir del país o efectuar trámites migratorios son algunas de las sanciones a las cuales se enfrentarían los padres que se cuelguen en el pago de la cuota alimentaria de sus hijos. La iniciativa, de la senadora Maritza Martínez, crea el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), una especie de ‘datacrédito’ para quienes se atrasen en las cuotas.



Segunda vuelta alcalde de Bogotá



Se establece que, desde 2023, la segunda vuelta para elegir alcalde de Bogotá se empezará realizar en dos vueltas cuando ninguno de los candidatos alcance los votos mínimos. Estipula que "el alcalde mayor de Bogotá será elegido por el 40 por ciento de los votos, siempre que sobrepase al segundo candidato más votado por 10 puntos".



Si no se alcanzan los votos mínimos, se debe realizar una segunda vuelta entre los dos candidatos con más sufragios. La reforma fue de autoría de los representantes Juan Carlos Losada y José Daniel López.