Internet sin IVA y proyectos que están quietos por receso legislativo

Toda una controversia se ha dado por el receso legislativo en el que están los congresistas desde el 16 de diciembre, y que irá hasta el 16 de marzo, mientras el país atraviesa el segundo pico de la pandemia, el cual deja lamentables registros de víctimas.



Aunque algunos parlamentarios han pedido que se suspenda su receso legislativo para que se legisle, en busca de ayudas para los colombianos más vulnerables ante la pandemia, el presidente Iván Duque no se ha pronunciado sobre el tema.



Para que el Congreso de la República pueda suspender su receso, que está avalado así en la Constitución, debe ser convocado por el Presidente de la República a sesiones extra, en las cuales solo se podrán discutir los asuntos que en su decreto de convocatoria señale el jefe de Estado.



En medio de esta situación han ido surgiendo propuestas para sobrellevar esta crisis. Una de estas fue la que lanzó el congresista César Lorduy, quien habló de decretar un nuevo estado de emergencia. “Lo ideal es que el Congreso debata políticamente esas medidas (las que surjan de una eventual emergencia económica), participe en la discusión de las mismas y sumado a esto proponga otras que el país está necesitando”, manifestó.



En este sentido, estos son seis proyectos claves que el Congreso debe adelantar, enfocados en la reactivación económica, si se convoca a sesiones extraordinarias:

Prorrogar ley de subsidio a la nómina

El Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef) fue un proyecto aprobado en el Congreso con el objetivo de ayudar a las empresas que se han visto afectadas en al menos el 20 por ciento de sus ingresos a causa de la pandemia. A estas empresas, el Gobierno les brinda un subsidio que corresponde a 40 por ciento de un salario mínimo por cada empleado que devengue ese ingreso. Este apoyo irá hasta marzo de este año y por eso buscan que se prorrogue para seguir fortaleciendo el empleo formal.

Internet sin IVA

Para el representante a la Cámara José Daniel López, uno de los proyectos de ley que deberían avanzar con prontitud es el de internet sin IVA, que busca convertir en ley permanente el beneficio temporal que otorgó el Gobierno el año pasado de eximir del IVA servicios de telefonía e internet. De este modo, todos los servicios de conexión y acceso a voz e internet móviles, con valores inferiores a $71.000 (2 UVT), estarán exentos del IVA. En diciembre de 2020, este proyecto fue aprobado en segundo debate.

Renta básica

Algunos parlamentarios de la oposición, como el representante David Racero, y el senador Armando Benedetti, han pedido que se vuelva a poner sobre la mesa la propuesta de la renta básica, que permitiría que millones de familias colombianas puedan sustentarse en este segundo pico de la enfermedad. Esta iniciativa contempla que los ciudadanos más vulnerables tengan un subsidio de hasta $ 877.000. No obstante, la propuesta no ha tenido acogida en varios partidos pues argumentan que ya existe el Ingreso Solidario y otros programas sociales del Departamento de Prosperidad Social (DPS).



Reglamentación del trabajo en casa

La reglamentación del trabajo en casa, según el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, ponente de esta iniciativa, no da espera. Este proyecto, que llegó con mensaje de urgencia al Congreso, plantea que durante el tiempo en que una empresa funcione bajo esta modalidad, el empleado seguirá disfrutando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación de trabajo, eso incluye jornada laboral, horas extra, trabajo nocturno, dominicales y festivos y descansos.



Además, deja abierta la posibilidad de que el trabajador pueda asumir sus funciones en alternancia (combinando presencialidad con trabajo remoto). También se reconocerá un auxilio de conectividad a las personas que devenguen hasta dos salarios mínimos mensuales, y tendrá el derecho a la desconexión laboral.



Para trabajo en casa, si mantiene su lugar de trabajo limpio y ordenado, usted podrá ser más productivo y eficiente. Evite tener demasiados objetos en su escritorio.

Alivios para pagos de servicios públicos

Para ayudar a los colombianos que se siguen viendo afectados por la crisis de la pandemia, Lorduy advirtió que se deben discutir proyectos de ley para la ampliación de los plazos para pagos de servicios públicos, créditos hipotecarios, contratos de arrendamientos y créditos agropecuarios. Esto, debido a que hay personas que no pueden cumplir con estas obligaciones y se podrían beneficiar de estos alivios. El año pasado, el Gobierno, en el marco de la emergencia económica, expidió decretos para que las familias de estratos bajos pudieran diferir el pago de los servicios públicos de energía y gas, y alivios en los contratos de arrendamiento de vivienda y contratos de arrendamiento de local comercial.

Reglamentación de cadena perpetua

Aunque este proyecto no hace parte de la reactivación económica, diversos sectores advierten que la reglamentación para la cadena perpetua de violadores y asesinos de niños es imperativa. El presidente Duque aseguró la semana pasada que en marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias, se iniciará la reglamentación

