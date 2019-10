Otro proyecto anticorrupción que se salva

¡Por fin! Luego de más de un año en trámite, el Congreso de la República aprobó en último debate otro proyecto anticorrupción: se trata de la norma que establece condiciones más rigurosas para que los congresistas expresen sus conflictos de interés.

Este es el segundo proyecto anticorrupción que sale del Congreso de la República. Ya lo había hecho a mediados de este año la iniciativa que obliga a los congresistas a rendir cuentas de su labor.



La idea del proyecto de ley, que salió de la mesa anticorrupción, es crear algunas obligaciones adicionales para los legisladores y regular su régimen de conflictos de interés, para lo cual se propone que haya un "libro de registro de intereses" en el que se consignen diferentes actividades "privadas" de los congresistas y sus parientes.



La iniciativa se había prestado para todo tipo de polémicas, luego de que algunos congresistas se opusieran a aprobar el artículo 2 que los obligaba a relacionar las actividades y participación accionarias y en sociedades comerciales de sus familiares.



Los parlamentarios alegaban que se estaba violando el derecho a la privacidad de sus parientes.



Al final la discusión se subsanó con una aclaración que indica que, si bien se deben relacionar las actividades de los familiares, no es necesario especificar el nombre del pariente.

De todos modos, la aprobación de esta norma, con las modificaciones realizadas en el trámite en el Congreso, no los dejó a todos contentos.



Desde la oposición, la representante Juanita Goebertus, si bien reconoció un avance en que se haya avanzado en la aprobación de la norma, reprochó que se haya reducido el grado consanguinidad hasta el cual debe los congresos manifestar sus conflictos de interés.



Según dijo la representante, inicialmente se contemplaba hasta el cuadro grado de consanguinidad (tíos y primos), finalmente quedó sólo hasta el segundo grado (hijos y padres).



"Hay un avance en que se registren los intereses de algunos familiares, pero a un costo muy alto: Ahora los congresistas no tienen que declararse impedidos por los intereses económicos de tíos y primos, ni de sus financiadores", explicó Goebertus.

En el mismo sentido se pronunció el senador de la Lista de la Decencia Gustavo Bolívar, quien calificó como “vergonzoso” este aspecto.



“Una burla al país y a 11,7 millones que votaron la consulta anticorrupción: el Senado acaba de reformar la ley Quinta, para que en adelante los congresistas podamos defender intereses, contratos y nombramientos de tíos, sobrinos, primos etc. sin entrar en conflicto de interés”, manifestó Bolívar.



La norma pasará ahora a manos del presidente Iván Duque para su firma.



