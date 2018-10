Proyectos anticorrupción, en carrera contra el reloj

La agenda contra la corrupción presentada por el gobierno del presidente Iván Duque y varios partidos políticos al Congreso (15 proyectos), libran una dura batalla contra el reloj.



Falta un mes y medio para la terminación del periodo ordinario de sesiones y lo que se observa es que muchas de esas iniciativas avanzan a un ritmo muy lento.

El presidente del Congreso, Ernesto Macías, admitió en entrevista con este diario, que el trabajo del Legislativo está muy “lento” al punto que anunció su interés en convocar sesiones inclusive los días viernes. Regularmente el Congreso solo trabaja en sesiones plenarias martes y miércoles.



La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, también admitió en entrevista con EL TIEMPO que no ejerce ningún “tipo de presión” sobre los legisladores para que aprueben sus proyectos. De hecho admitió que “unos pasan y otros no”.

La mayor preocupación se da alrededor de los proyectos de acto legislativo, que requieren de una votación más calificada -ocho debates- y no se pueden discutir en sesiones extraordinarias.



El número de 15 iniciativas anticorrupción surgió de los proyectos presentados por el presidente Iván Duque, los que surgieron de la consulta anticorrupción del 26 de agosto y otros propuestos por la Procuraduría y la Fiscalía.



Dentro de los proyectos de acto legislativo que han hecho tránsito en el Congreso están las reformas política y de la justicia, que ya superaron sus primeros debates, y el proyecto de ley que presentó el fiscal Néstor Humberto Martínez, al que solamente le resta una votación para concluir su paso por el Capitolio.



La otra reforma constitucional que ha avanzado es la que obliga a los servidores públicos a presentar su declaración de renta. Y la que limitaba a tres periodos la permanencia en corporaciones públicas fue negada.

En cuanto a los proyectos de ley, la mayoría son de iniciativa de los partidos políticos y aunque varios de ellos no ha avanzado al ritmo que se esperaba, el Gobierno ha anunciado mensajes de urgencia para agilizar su trámite.



Las tres reformas constitucionales que están por entrar en una situación crítica son la que impide que los delitos contra la corrupción prescriban y no se puedan investigar y dos relacionadas con los salarios de los congresistas y de otros altos servidores del Estado.



Estos proyectos deben superar cuatro de ocho debates antes del próximo 16 de diciembre y sobre ellas no se puede enviar mensaje de urgencia ni pueden ser tramitadas en sesiones extras, lo que dificulta su paso por el Congreso.



Tan pronto estas iniciativas fueron acordadas por los partidos políticos, figuras como el presidente del Congreso, Ernesto Macías, dejaron ver su desacuerdo.



Precisamente Macías, el pasado domingo, en EL TIEMPO, se refirió a la lentitud con la que ha avanzado la agenda anticorrupción en el Congreso y explicó que aunque el Gobierno presentó los proyectos “a tiempo”, lo que “ocurre” es que en las Comisiones primeras hay un “cúmulo enorme” de iniciativas.

Yo estoy proponiendo trabajar en comisiones y plenarias de lunes a jueves y, si se requiere, también los viernes

"Estoy proponiendo trabajar en comisiones y plenarias de lunes a jueves y, si se requiere, también los viernes", dijo Macías.



Precisamente los sectores que promovieron la consulta anticorrupción han expresado su preocupación por la demora en el trámite de estas iniciativas, que, aseguran, fueron concertadas con el Gobierno.



En este sentido, la ministra del Interior manifestó que estamos “ante un nuevo escenario” en el Congreso en el cual “ningún partido tiene mayorías suficientes” para aprobar o archivar proyectos de ley y de acto legislativo.



“El Gobierno tiene un estilo propio de relación con el Congreso: se presenta un proyecto y genera una discusión abierta, sin ninguna clase de presión, y se llega a unas conclusiones; se respeta la autonomía del Congreso, y hay temas del Gobierno que pasan y otros que no”, explicó la Ministra.

El Gobierno tiene un estilo propio de relación con el Congreso: se presenta un proyecto y genera una discusión abierta, sin ninguna clase de presión

La Ministra también dijo que el mensaje de urgencia para apurar el trámite de unos proyectos, hecho que han reclamado sectores de la oposición, va a llegar.

Listas cerradas desde 2019

Luego de una intensa polémica, que comenzó desde la semana pasada, la plenaria del Senado avaló que las listas cerradas para la elección de corporaciones públicas, como Congreso, asambleas y concejos, se apliquen desde las elecciones locales de 2019.

La disposición fue aprobada en medio del trámite de la reforma política, la cual, al cierre de esta edición, superaba su segundo de ocho debates.La norma se aplicaría desde las elecciones locales y regionales del próximo año, y se determinó que el Gobierno regule la manera como los partidos políticos conformarán estas listas para esos comicios, lo cual puede ser a través de una consulta o encuesta.

Límites a periodos se archivó

El primer proyecto hundido del paquete anticorrupción era uno que pretendía ponerles límites a los periodos en las corporaciones públicas (Congreso, asambleas, concejos). La idea era que nadie pudiera estar más de tres periodos. Sin embargo, como se planteó la redacción durante el debate se abría la puerta para que cuando se cumplieran los tres periodos en cualquiera de ellas, se pudiera pasar a otra sin problema. El Gobierno no le ve problema a esto, pues el límite de periodos está en la reforma política.

Algunas de las iniciativas en trámite

1. Imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado



Esta iniciativa busca adicionar un artículo a la Constitución Política para establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. Es decir, que la acción no quede impune a pesar del paso de los años. El proyecto fue radicado el 8 de agosto y recibido el 28 del mismo mes en la Comisión Primera del Senado, pero aún no se ha realizado ningún debate sobre el tema. La ponente de la proposición es la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.





2. Reducción del salario de los congresistas



Una de las propuestas que dejó la Mesa Técnica Anticorrupción es reducir el salario de los congresistas a 25 salarios mínimos mensuales. El objetivo es que los parlamentarios reciban unos 20 millones de pesos mensuales y no 31 millones. El proyecto fue radicado el 18 de septiembre y recibido en la Comisión Primera de la Cámara el 5 de octubre. Sin embargo, hasta la fecha no ha tenido debate. Entre los ponentes están Inti Asprilla, Ángela María Robledo y Juan Carlos Lozada Rivera.





3. Fortalecer la transparencia y lucha contra la corrupción



Esta propuesta es la que está más avanzada del paquete anticorrupción. Busca sancionar efizcamente desde la institucionalidad la corrupción y fortalecer las herramientas para las investigaciones. El proyecto fue radicado el 20 de julio de 2017 y aprobado en tercer debate el pasado 9 de octubre. Entre los ponentes están los representantes José Caicedo, de ‘la U’, Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y el senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical.

