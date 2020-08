¿En qué consiste el proyecto que permite el consumo de marihuana?

Vuelve y juega. Uno de los temas que mayor sensibilidad genera en el país fue puesto nuevamente el debate: la regulación del consumo de marihuana con fines medicinales.

El debate a la opinión pública luego de la radicación de una reforma constitucional en el Congreso, de autoría de los congresistas liberales Juan Carlos Losada y Juan Fernando Reyes, que modifica el artículo 49 de la Constitución para permitir el consumo del cannabis “como sustancia que no genera afectaciones reales a la salud y que, en consecuencia, no debería estar limitada por vía constitucional”.



La reforma establece que el uso y el consumo serán solo para mayores de edad, en los lugares establecidos por ley.



Básicamente con esto lo que se busca es que quien consuma marihuana pueda ir a adquirirla a sitios previamente regulados para ello y que no ocurra como sucede hoy en día cuando estos consumidores deben ir a expendios ilegales.



Actualmente existe una tendencia creciente en el ámbito internacional de reglamentar y permitir el uso recreativo del cannabis. Por ejemplo, se está consolidando un nuevo mercado a nivel mundial que está generando ganancias para los Estados.

"Ante la inminente crisis económica producto de la Covid y el disparo del desempleo en el país, la regulación del cannabis representaría un gran alivio para nuestra economía. En Estados Unidos la industria de la marihuana ha creado entre 165.000 y 230.000 empleos, mientras que en Canadá el mercado ilegal ya ha perdido un 30 por ciento de su participación. Esto representa alrededor de 2 billones de dólares en ventas que no pasaron por organizaciones criminales", señaló el representante Reyes Kuri.



Para Juan Carlos Losada, “ya es momento de que el Congreso dé estos debates, especialmente frente al cannabis, que incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es una droga peligrosa y que además es usada con fines terapéuticos, y que concentre sus esfuerzos en la paz, la educación, la salud y otras iniciativas que mejoren la vida de los colombianos”.



La iniciativa, no obstante, ya empezó a generar discusión, pues son varios los sectores que consideran que esto podría derivar también en que menores de edad empiecen a consumir. Las críticas han venido principalmente de sectores del Centro Democrático y conservadores.



