El impacto de que congresistas decidan los recursos de sus regiones

Pese a tener el apoyo de prácticamente todas las bancadas del Congreso, el proyecto de reforma constitucional que habilita a los congresistas para redireccionar el gasto de inversión en el Presupuesto Nacional de la Nación parece tener las horas contadas.

La iniciativa, que cumplió seis de ocho debates sin que los sectores críticos –entre ellos el Gobierno– se percataran de sus efectos y lograran atajarla, está lista para sus dos debates finales. Pero, a juzgar por el escaso tiempo que le queda, todo parece indicar que terminaría archivada.



La Comisión Primera del Senado, donde está agendada para su séptimo debate, la tiene programada para el martes y después de la continuación de un debate de control político impulsado por el senador Gustavo Petro sobre los asesinatos de exmiembros de las Farc.



Si ese día el proyecto no es aprobado por esa célula legislativa, ya no tendrá los tiempos para salir adelante y quedado archivado.

El propósito de la iniciativa, según reza en su texto, es que los congresistas puedan “efectuar modificaciones al proyecto de Presupuesto hasta el veinte por ciento del presupuesto de inversión”. Tomando en cuenta cuánto es el rubro destinado a la inversión en el Presupuesto, esto daría, según las cuentas, alrededor de $ 27.000 millones por cada congresista, lo que no les gusta a varios sectores.



Claro está que este redireccionamiento también tendría limitantes para los legisladores; la principal de ellas, que los proyectos para los que se destinarían los recursos en las regiones tendrían que estar dentro de los avalados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).



Esto significa, en otras palabras, que un congresista no podría impulsar modificaciones en el presupuesto de inversión para la construcción de un puente o de una vía que no esté en el banco de proyectos del DNP, un temor que tienen algunos de los críticos de esta enmienda constitucional.

Adicionalmente, según el autor de la iniciativa, el representante a la Cámara por el Polo Germán Navas Talero, esta reforma tendría que ser reglamentada por un proyecto de ley que regularía varios de sus contenidos, entre ellos, por ejemplo, cómo sería la redistribución presupuestal para las regiones que podrían hacer los congresistas.



La aprobación de esta iniciativa, en opinión del Gobierno, sería altamente negativa para la planeación de las finanzas del país.



El viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, señaló que la norma “iría en contra de la filosofía de la séptima papeleta, que dio origen a la Constitución Política, en la cual la gente se estaba pronunciando en contra de que el Congreso manejara asignaciones directas sin una coordinación con el Gobierno Nacional”.



Otro punto que alerta a Hacienda está relacionado con la división de poderes. “El Gobierno está pendiente de revisar las necesidades de inversión regionales. Pretender que el Congreso asigne partidas presupuestales, sin el concurso del Gobierno, hará que se desfinancien programas que son demasiado importantes y se financien otros que son de interés de ellos (los congresistas)”, dijo.



Y el tercer impacto es que esta iniciativa iría en contra de la planeación de inversión que hace el Ejecutivo, la cual debe articular todas las acciones del Estado.

Pese a estos argumentos, el apoyo parlamentario a esta iniciativa es casi total y para muchos el ahogamiento en el que está se debe a que esta semana la plenaria del Senado fue citada, en varias ocasiones, para la misma hora que la Comisión primera, lo que impidió que el proyecto fuera votado y avanzara en su trámite.



Lo cierto del caso es que, pese al apoyo parlamentario, la posibilidad de que los congresistas intervengan en la destinación de los recursos públicos parece alejarse cada día más.



POLÍTICA