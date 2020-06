En riesgo de hundirse proyecto que genera empleo para adultos mayores

Hoy más de la mitad de las personas que llegan a la tercera edad, según estimativos oficiales, no cuentan con pensión. Estas personas dependen económicamente de sus familiares o en muchos casos se ven abocados a la beneficencia.

Por eso, desde el Congreso surgió una propuesta que podría ayudar a revertir esta situación: otorgar beneficios tributarios a las empresas que contraten a personas de esta población que no cuenten con mesada pensional.



No obstante, esta iniciativa, de autoría del representante José Daniel López, está a punto de hundirse en el Congreso , pues aún no ha sido agendado en la Plenaria del Senado, donde debe aprobarse antes del próximo 20 de junio, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Legislativo.



Si bien, tiene una semana para ser agendado, los tiempos son apretados, pues la próxima llegará también a la plenaria la cadena perpetua para violadores de niños, temas que seguramente ocupará varios días la atención de los congresistas.



Con la ley del empleo del adulto mayor, las empresas que contraten a mujeres mayores a 57años y hombres mayores a 62 años deducirán de impuesto de renta 120 por ciento de sus costos laborales, siempre que al menos 2,5 por ciento de nómina esté integrada por personas mayores y que éstos duren al menos 1 año en la empresa.

“La vinculación laboral de personas mayores servirá como criterio de desempate en procesos de contratación pública. También creamos el ‘Sello Amigable Pro-Adulto Mayor’, para distinguir a marcas que le apuestan al empleo de las personas mayores”, explicó el congresista López.



Un elemento clave es que el proyecto ya recibió el aval del Ministerio de Hacienda, lo que indica que la iniciativa va acorde con la sostenibilidad de las finanzas públicas.



