Proyecto que facilita empleo para jóvenes, a punto de hundirse

Uno de los dolores de cabeza de los recién egresados es conseguir empleo por la falta de experiencia. Los jóvenes entrar en un círculo perverso: no consiguen empleo porque no tienen experiencia y no tienen experiencia porque no consiguen empleo.

Para revertir esta situación, en el Congreso se tramita un proyecto de ley, de autoría del congresista José Daniel López, que busca que las pasantías o prácticas cuenten como experiencia profesional.



"Las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías y la participación en grupos de investigación antes de la obtención del título de pregrado serán acreditables como experiencia profesional válida", indica la iniciativa.



No obstante, el proyecto, que ya ha superado tres de los cuatro debates que requiere para ser ley, está a punto de hundirse en el Congreso. Para culminar su trámite, el proyecto necesita que se dé ultimo debate antes del próximo 20 de junio, cuando finalizan las sesiones del Legislativo.



Si bien aún le quedan tres días para aprobarse, el panorama es dificil, pues está en el octavo punto del orden del día en la Plenaria del Senado y delante suyo se debatirá la cadena perpetua para violadores, reforma que seguramente tomará más de un día en su discusión.

El congresista López manifestó al respecto que “este es un proyecto clave para reactivar el empleo” en momentos en los que en el país se han destruído miles de puestos de trabajo por cuenta de la contingencia del covid-19.



De acuerdo con el reciente estudio del British Council, la Universidad del Rosario y la Universidad de los Andes, Next Generation Colombia, el 60% de los jóvenes consideran que su mayor preocupación es el desempleo y que el ingreso al mercado laboral formal constituye uno de los más grandes desafíos de los jóvenes en el país.



Según cifras oficiales, en Colombia la tasa de desempleo juvenil es la más alta del país.



En relación con los aspectos prácticos de la iniciativa, las pasantías, prácticas, judicaturas, monitorías y la participación en grupos de investigación deberán ser reconocidas y medidas por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación; y será el Departamento Administrativo de la Función Pública el encargado de reglamentar y establecer, en un término no superior a seis meses, la tabla de equivalencias que permita convertir dichas actividades en experiencia profesional válida.



