Se enreda proyecto que evita renuncia de ministros ante moción de censura

Karen Abudinen, envuelta en una polémica por posibles irregularidades en la ejecución de un contrato del Ministerio de las TIC, se convirtió la semana pasada en la quinta ministra que renuncia a su cargo antes de una votación de una moción de censura, desde que se creó esta figura en la Constitución de 1991.

Este hecho ha causado malestar dentro del Congreso, pues implica que si los ministros ven que no tienen las mayorías en el Legislativo para superar la moción de censura, prefieren renunciar antes de salir derrotados en el parlamento.



A fin de evitar estas situaciones –que los ministros renuncien antes de darse la votación de la moción–, el representante César Lorduy radicó a mediados de este año un proyecto para que los funcionarios llevados a debate de moción de censura no puedan renunciar antes de la votación de este mecanismo. La idea es que si el ministro renuncia, esta se le acepte posteriormente. Sin embargo, el proyecto ha tenido poco avance en el Congreso.



“Con esta iniciativa se supedita la aceptación de la renuncia por parte del nominador, hasta tanto la moción sea votada por los integrantes de la Cámara que la haya propuesto. Así las cosas, si la moción es aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo con ocasión de esta, mas no por haber renunciado, y de ser rechazada la moción de censura, entonces procederá el nominador a decidir sobre la renuncia”, indica el texto del proyecto.



Sin embargo, paradójicamente, la misma semana en la que Abudinen renunció a su cargo antes de votarse la moción de censura en su contra, el proyecto de ley que hace trámite en el Congreso se enredó y quedó prácticamente muerto.



Según le explicó Lorduy a este diario, “una proposición aprobada durante el debate en Comisión Primera suprimió el artículo central que contenía esta disposición”.



De esta manera, según explicó comentó el congresista, la iniciativa pasó a segundo debate en la Plenaria de la Cámara, pero sin el artículo central que la contenía.

“Ese artículo se puede revivir en el segundo debate, pero en este momento el proyecto está sin su esencia”, dijo Lorduy.



