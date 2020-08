¿El Congreso abrió la puerta al contrato de trabajo por horas?

La modalidad de contrato por horas fue uno de los temas que más generó polémica cuando diferentes sectores, a comienzos de años, plantearon una reforma laboral del país. El tema volvió ahora al debate por cuenta de una propuesta que aprobó la Cámara de Representantes y que, según varios legisladores, le abriría la puerta a esta forma de contratación.

En el país se hizo célebre una frase de la exministra de Trabajo y ahora ministra del Interior, Alicia Arango, con la que resumió su propuesta del trabajo por horas: “A un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas”. El tema generó tanta polémica que no volvió a ser tocado por el Gobierno.



No obstante, ahora la discusión llegó al Congreso, en medio de un proyecto de ley que fue avalado por la Cámara, que busca regular el trabajo remoto para proteger los derechos de los trabajadores. Si bien la iniciativa ha tenido el apoyo de todos los sectores, un artículo nuevo introducido en la noche de este martes levantó ampolla.



El nuevo artículo aprobado señala que “el trabajador remoto podrá prestar los servicios para el cual fue contratado por horas conforme a sus necesidades y las del empleador. Igualmente, las partes podrán programas los servicios observando los límites máximos y mínimo de la jornada establecida en las normas vigentes. Dicha jornada por horas será distribuida en la semana y no implicaría un cumplimiento de horario estricto diario sin perjuicio de la verificación que ejercerá el empleador de manera semanal”.



Al respecto, el congresista Alfredo Deluque, autor del proyecto, señaló que esto no significa que se establezca el contrato por horas en el país, sino que por el contrario “no se permite la contratación por horas inferior a media jornada”.



“Como en el país está establecido que se puede trabajar media jornada, lo que queremos es que se haga el cálculo de cuánto es media jornada a la semana de manera que la persona que trabaja de manera remota pueda distribuir las horas durante el día de la forma que lo estime conveniente y al final de la semana simplemente se le evalúe por el empleador si cumplió con las horas”, explicó Deluque



No obstante, otros congresistas consideran que esto sí le abrió la puerta al trabajo por horas.

“Lamento que una lucha que había dado durante tantos años para no permitir el trabajo por horas en este proyecto haya terminado siendo una realidad, esto puede terminar por limitar el trabajo de los ciudadanos (…) La preocupación es que los trabajos permanentes terminen disimulándose en trabajos por horas”, manifestó el representante liberal Alejandro Chacón.



“Se abre a una ambigüedad innecesaria”, señaló por su parte el congresista del Polo Jorge Gómez.



El proyecto pasa ahora a manos del Senado, donde deberá surtir los dos debates que le restan. La iniciativa tiene un componente que evita que se trabaje más de las ocho horas establecidas por la ley, además del pago de dominicales y horas extras.



“Todo eso está contemplado en el proyecto, el evitar la hiperconectividad, es decir, que las personas estén conectadas mucho tiempo al computador. Además, está claro que esto regula unas condiciones de una modalidad de trabajo, pero no deroga las garantías, derechos y obligaciones que están consagrados en la legislación colombiana”, manifestó Deluque.



