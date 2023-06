Este martes, en la Plenaria del Senado, fue aprobada la conciliación del Proyecto de Ley que sanciona y penaliza el uso de biopolímeros en el país. La propuesta pasará finalmente a sanción presidencial.



La iniciativa contempla la sanción penal por inyectar biopolímeros a hombres y mujeres. Según el proyecto, los médicos que utilicen estas sustancias modelantes no aprobadas podrían enfrentar una pena de entre 2 y 15 años de cárcel.



También se establece un proceso de regulación en el uso y comercialización de sustancias modelantes no permitidas conocidas como biopolímeros.



“Esto es una buena noticia, el proyecto fue aprobado por unanimidad por todos los partidos políticos. Con esto buscamos establecer un nuevo tipo penal, el de lesiones personales, por el uso de sustancias modelantes no permitidas conocidas popularmente como biopolímeros”, dijo el autor y ponente, Carlos Fernando Motoa.



Según Motoa, ahora las víctimas de estas sustancias tendrán atención psicológica y se plantearán estrategias para la prevención. "Recordemos que el 95 % de las víctimas son mujeres", agregó.



#PlenariaSenado | ✅📃 | Por unanimidad se APRUEBA el Informe de Conciliación del Proyecto de Ley 358 de 2022 Senado, el cual crea el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas (Biopolímeros).🗣️ @senadormotoa

Asimismo, con su aprobación se creará un centro de ventas y listado de profesionales e instituciones habilitadas para practicar procedimientos estéticos.



“Además se garantiza que los planes de beneficios de salud cubran todas las consultas, medicamentos y procedimientos que se requieran para retirar biopolímeros, de tal manera que personas adscritas al sistema de salud, tanto del régimen subsidiado como del contributivo estén cubiertas”, explicó el congresista.

