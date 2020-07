‘El aborto y la eutanasia no son opción, la vida hay que defenderla’

Definitivamente el pulso sobre el aborto en Colombia se tomará el Congreso este semestre. Así quedó claro luego de que se conociera que un grupo de 14 congresistas, liderados por el senador del partido cristiano Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez, radicaron en el Congreso un proyecto para crear la Comisión Legal Provida.

En esta comisión se busca buscarán desarrollar los proyectos para lo que estos congresistas han llamado la defensa de la vida, entre los que hay temas como el aborto y la eutanasia.



“Es para mí un honor como autor del proyecto de ley informar que defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El aborto y la eutanasia no son una opción en momentos difíciles y extremos, la vida hay que defenderla y será nuestra propuesta y defensa desde la comisión legal próvida”, manifestó el senador Rodríguez.



La iniciativa fue de autoría del senador John Milton Rodríguez del partido Colombia Justa Libres y contó con el apoyo del partido Centro Democrático, con senadoras como Paola Holguín, María del Rosario Guerra, el senador Carlos Felipe Mejía y los representantes José Uscátegui y Juan Fernando Espinal; también se sumaron la senadora del partido Conservador Esperanza Andrade.



“El aborto y la eutanasia están contra el derecho a la vida , la comisión pro vida trabajará para garantizar el acceso al derecho fundamental de la vida, consagrado en el Artículo 11 de la constitución, aún en los casos más extremos y dolorosos”, indicó el congresista.



En este sentido el senador John Milton Rodríguez anunció que presentarán en las próximas semanas un proyecto que busca ofrecer a las mujeres víctimas de violencia sexual, en los que se produzca un embarazo, alternativas distintas al aborto, entre las que está la posibilidad de la adopción desde el aborto.

El aborto y la eutanasia están contra el derecho a la vida , la comisión pro vida trabajará para garantizar el acceso al derecho fundamental de la vida

“Quiero anunciar oficialmente que en 15 días radicaremos un proyecto de ley que le va a permitir a las mujeres violadas una opción pro vida totalmente contraria a la opción pro aborto que hoy ofrece la sentencia C-355, y una opción pro vida para aquellas mujeres que no se sienten preparadas o afectadas psiquiátrica o psicológicamente para no garantizar la vida de sus bebés”, afirmó Rodríguez.



Dentro de esa comisión, los miembros de la bancada pro vida discutirán y fijarán su postura no solo frente a proyectos como la eutanasia, el aborto, los cuidados paliativos, sino también el riesgo de muerte y las amenazas contra líderes sociales.



