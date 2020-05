‘Es falso que vayamos a meter preso a quien tenga un canario en casa’

Penas de prisión y altas multas podrían recibir quienes comercialicen aves de vuelo en cautiverio. Así lo indica un proyecto de ley aprobado este martes en su primero de cuatro debates y que busca la protección de estos animales.

El objetivo de esta propuesta, del representante Ricardo Ferro, es acabar con el maltrato de las aves de ornato (que se comercializan para su mantenimiento en cautiverio) y canora (especies en las que el órgano vocal se desarrolla de tal manera que pueden producir canciones). Aquí se incluyen canarios, pericos y loros, entre otros.



No obstante en las últimas horas se ha generado una polémica pues algunos tenedores de estos animales temen verse afectados por la medida.



Al respecto, en entrevista con EL TIEMPO, Ferro fue claro en afirmar que se contempla un periodo de 10 años para quienes son tenedores de estas aves en su hogar. Es decir, podrán seguir conservando el animal en este tiempo. Y para los comercializadores se contempla la posibilidad de transitar a otras actividades productivas, un ejercicio que deberá impulsar, estimular y facilitar el Gobierno Nacional.



¿En qué consiste este proyecto?



Este es un proyecto que tiene por objeto acabar con el maltrato de las aves de ornato y canora en Colombia. ¿Cómo se plantea? A partir de su promulgación lo que busca es que se acabe tanto la cría como la comercialización. Solamente la cría y la comercialización, en lo que respecta a la tenencia de aves hay un periodo de transición de 10 años, de manera que quienes actualmente tienen un ave de ornato y canora no tiene por qué preocuparse, porque no va a incurrir en un delito por el hecho de tener un animal de este tipo en su casa. Nuestro proyecto no los va a volver delincuentes por el hecho de tener un ave en su casa.



Todo el que tiene un ave en su casa puede conservarla durante la expectativa de vida de estas aves. Hay un periodo de transición de 10 años. No les vamos a generar un problema a los tenedores de estos animales, no es nuestro propósito.

¿Entonces qué es lo que buscan?



Lo que pretendemos es que a futuro no haya aves enjauladas o aves con las alas cortadas, sino que estén en libertad. Colombia ha venido avanzando mucho en el turismo que tiene por objeto la observación de aves. Aquellos que son amantes de las aves, pueden tener la posibilidad de ir a estos lugares pero en libertad.



Pero para quienes ya tienen las aves en cautiverio, soltarlas puede ser más contraproducente, es un riesgo para las mismas aves…



Es una crítica infundada, porque no buscamos que las aves se liberen inmediatamente. Somos claros en que quienes tiene un ave de este tipo la puedan conservar. Lo que prohibimos es que se comercialice esa ave, que se mantengan los criaderos de aves con fines comerciales para mantenerlas en cautiverio. Es falso que vayamos a meter preso a quien tengan un canario en su casa.



Usted denunció mensajes amenazantes por este proyecto ¿qué ha pasado?



Sí, hay unas personas que están desinformadas sobre el contenido del proyecto que envían mensajes que no tienen razón de ser. Son mensajes que cuestionan no solo al proyecto sino también a mí. La invitación que les hago es que lean el proyecto y que luego de eso si tiene alguna propuesta, los invito a que hagamos una audiencia pública, pero siempre bajo la premisa del respeto.



¿Quiénes envían estos mensajes?



No tengo ni idea quiénes son. Pero lo que quiero dejar claro es que se debe separar quiénes son tenedores de aves y quiénes son comercializadores.

