Proponen impuesto del 20 % al salario de los congresistas

En medio de la polémica que se ha generado por el aumento de 1,7 millones de pesos al salario de los congresistas versus los 30 mil pesos que subió el salario mínimo, la senadora Paloma Valencia propuso una fórmula, que ya empezó a ser analizada por varios partidos, para empezar a cerrar esta brecha salarial.

Uno de los hechos que quedó en evidencia en medio de esta polémica es que, legalmente, resulta muy difícil detener el aumento anual en el salario de los parlamentarios en Colombia, pues este es un mandato constitucional que solo puede ser modificado por los propios congresistas, quienes hasta el momento han mostrado poca voluntad política al respecto, a juzgar por los dos proyectos que se hundieron este semestre y que buscaba congelar el salario de los legisladores.



Los intentos de reforma del salario de los congresistas se han hecho de todas las formas posibles: una reducción directa por ley, el congelamiento del salario durante cuatro años o que los legisladores, en medio de la pandemia, renuncien a sus gastos de representación (cerca de 14 millones de pesos). El resultado ha sido el mismo: los proyectos se hunden.



Precisamente, para evitar esto, la senadora Paloma Valencia acaba de anunciar que está dispuesta a presentar una reforma para poner un impuesto del 20 por ciento al salario de los congresistas y otros altos funcionarios del Estado.



“Estaremos dispuestos a presentar de manera inmediata y ojalá lo haga el Gobierno, la reforma para que todos los altos salarios del Estado queden gravados en un 20 por ciento”, expresó la senadora del Centro Democrático.

La senadora agregó que “esos salarios son muy altos y en época de pandemia son todavía más altos. No es aceptable para este país que se le pague más a los políticos y a los altos funcionarios del Estado”.



Esta propuesta, de entrada, enfrentaría dos obstáculos. El primero es que, si la reforma se presenta al Congreso, obviamente tienen que ser los propios congresistas los que la aprueben y acepten que su remuneración tenga un impuesto adicional. Es decir, se requeriría voluntad política.



Adicionalmente, hay que recordar que esta había sido una de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la pandemia, sin embargo, la Corte Constitucional tumbó este decreto. En ese momento el impuesto se cobraba a los funcionarios que devengaran más de 10 millones de pesos mensuales.



Para la Corte, el decreto que creó el impuesto solidario violó los principios de la generalidad del tributo y la equidad tributaria horizontal. Así, consideró el alto tribunal, este impuesto no era generalizado, sino que específicamente se aplicaba sobre el empleo público, lo que para la Corte no fue válido.



Según el alto tribunal, el impuesto debió haber cubierto a todas las personas naturales que reciben ingresos superiores a los 10 millones de pesos por salarios, pensiones, arriendos, dividendos, rendimientos financieros, etc. Esto no sucedió, porque únicamente se les cobró a los trabajadores del Estado.



