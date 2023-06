Para este lunes se tiene programado el último debate del acto legislativo que busca reformar la Constitución para regular el uso adulto del cannabis en Colombia, iniciativa que requiere 54 votos para ser aprobada.



Los tiempos empiezan a jugar en contra para el proyecto, pues si este no se aprueba antes del 20 de junio, se hundirá debido a que no se podrá debatir en extras al tratarse de un acto legislativo que pretende modificar un artículo de la Carta Magna.



Además, las cuentas para alcanzar el umbral mínimo no están del todo claras. El mismo autor del proyecto, el representante Juan Carlos Losada, mencionó el pasado jueves que en este momento no existen los votos suficientes para que la ponencia positiva sea aprobada. Sostiene que actualmente tiene 49 de los 54 votos y que sin el apoyo de los Conservadores habrá que buscar apoyos en otros partidos.



“Los señores de Cambio Radical que nos están apoyando votaron a favor de nosotros. En el Partido de la U solo obtuvimos dos votos; sin embargo, los votos que me duele haber perdido son los del partido Conservador, ya que ellos tomaron la decisión de bancada de anularlos”, mencionó Losada en entrevista con Blu.



La decisión de no apoyar la iniciativa fue anunciada por el senador German Blanco, quien señaló el pasado jueves que los 15 congresistas de esa colectividad votarán negativamente la ponencia del proyecto.



"Para que ustedes hagan cuenta y empiecen a descontar 15 menos, que también lo van a hacer otros partidos (ya que) se sienten tan seguros que nos van a legalizar la comercialización de la marihuana en Colombia", señaló Blanco.



Con este panorama, el proyecto tendría el apoyo de los integrantes del Pacto Histórico, Partido Liberal -sacando a la senadora Karina Espinosa-, Alianza Verde -a excepción del senador Jota Pe Hernández-y los Comunes. Además, contaría con el apoyo de senadores como Alfredo Deluque, del Partido de la U, y David Luna Sánchez, de Cambio Radical, quienes le han dado el sí al proyecto en debates anteriores.



“La Constitución del 91 fue la que instauró el libre desarrollo de la personalidad; soy defensor de la carta política y de dicho principio, por ello, he manifestado mi apoyo a esta iniciativa”, dijo Luna tras su aprobación en la comisión primera del Senado.

No obstante, más allá de estos apoyos, es claro que el futuro del proyecto es incierto, pues las cuentas, a pocas horas que arranque el debate, no cuadran.



Además, hay que tener en cuenta que si este lunes festivo no logran conseguir el quórum y el proyecto es agendado para este martes, existe la posibilidad de que se acoja el texto aprobado en la Cámara de Representantes y sea este el que pase a sanción presidencial. No obstante, para que esto ocurra si o si el proyecto tendrá que ser aprobado en plenaria con 54 votos.



Es la primera vez en la historia que esta iniciativa llega tan lejos en el Congreso, pues en el pasado se intentó tramitar, pero siempre se hundía. La iniciativa busca corregir un vacío jurídico que habría en la legislación colombiana, según explicaron los autores del proyecto. Y es que es legal consumir, pero ilegal vender y comprar.



Otro de los objetivos con este cambio que se haría en la Carta Magna es crear un mercado legal de cannabis en Colombia. Sin embargo, esta reforma constitucional no aclara cómo, ya que esto deberá hacerse a través de una ley que, de ser aprobado el proyecto, tendrá que discutir el Congreso el siguiente semestre.

Sabíamos que el camino para avanzar en la fracasada política prohibicionista contra las drogas no iba a ser fácil.



El pedido de Alejandro Gaviria

Antes de que se reanude el último debate, el exministro Alejandro Gaviria, representantes de compañías productoras, de la sociedad civil y de la academia enviaron una carta a los senadores David Luna y Carlos Motoa, ambos del partido Cambio Radical, para que permitan la eliminación del inciso que prohíbe la publicidad y promoción del cannabis.



Este inciso fue propuesto por ambos senados en el séptimo debate y, según los firmantes de la carta, si no se elimina el proyecto corre el riesgo de hundirse.



"Queremos ser claros: estamos completamente de acuerdo con que se restrinja y regule la publicidad y la promoción del cannabis para que inescrupulosos no incentiven su consumo y, especialmente, para que no se promueva el uso de la sustancia por parte de menores de edad", dice la carta.



No obstante, dicen que insistir en esta modificación "es hundir el proyecto de Acto Legislativo pues, como ustedes bien saben, ya no hay tiempo para conciliar los textos".



"Lo que está en juego en estos momentos, apreciados Senadores, es la posibilidad de proteger a nuestros hijos para evitar que queden a merced del jíbaro callejero", agregaron.

REDACCIÓN POLÍTICA

