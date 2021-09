Polémica por los proyectos para reformar la Policía

Una dura polémica entre el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, y algunos congresistas opositores e independientes se presentó esta semana en el trámite del proyecto de ley que busca transformar algunos aspectos de la Policía.



La iniciativa tiene mensaje de urgencia y está comenzando su trámite por las comisiones segundas de Senado y Cámara, las cuales están haciendo audiencias públicas para escuchar a los ciudadanos antes de elaborar la ponencia para el primer debate.



La idea es que en estas sesiones se encuentren elementos para avanzar también en el otro proyecto de ley para reformar la institución y el cual aborda aspectos más disciplinarios.



En la primera de estas audiencias, el miércoles pasado, se presentó una polémica por un borrador de ponencia que circuló antes de escuchar a la ciudadanía y para el que se pidieron firmas de los ponentes.



El borrador circuló tras una reunión que citó Juan Diego Gómez, el martes.

Alejandro Chacón, representante a la Cámara liberal. Foto: Archivo Particular

Para el representante a la Cámara liberal, Alejandro Chacón, el documento es una “falta de respeto” tomando en cuenta que hay un acuerdo para escuchar primero a los ciudadanos y luego elaborar la ponencia.



El senador por la Alianza Verde, Antonio Sanguino, dijo que luego del encuentro del martes, “una funcionaria estaba recogiendo las firmas para la ponencia que se iba a radicar, la cual pretendía ser conjunta” entre las comisiones segundas de Senado y Cámara.



“Yo le dije que no puedo firmar una ponencia que no conozco y que no hemos discutido con los ponentes”, afirmó Sanguino.

Juan Diego Gómez, presidente del Congreso. Foto: Prensa Senado

Ante estos hechos, Juan Diego Gómez admitió la existencia de la ponencia y explicó que fue elaborada por delegados de la Policía Nacional y otras instancias implicadas en las reformas.



“La discusión con la oposición en este proyecto no es clara. Yo no le creo a la oposición que venga a traer un proyecto de ley serio ni una discusión seria, cuando hay más de tres proyectos de ley que buscan llevar la Policía al Ministerio del Interior. Esta semana apareció uno que busca llevarla al Ministerio de Justicia y otro que busca desmontar el Esmad”, enfatizó Gómez.



Y dijo: “Tengo que ser muy claro en esto: la Policía Nacional la reforma el gobierno de turno y aquí no le vamos a hacer una reforma a la medida de la izquierda”.

“Mientras el gobierno esté en cabeza del presidente Iván Duque, el director de la Policía sea el general Jorge Luis Vargas y mientras este Congreso tenga una mayoría institucional, será en esa línea en la que vamos a reformar las instituciones”, aseguró Gómez.



En respuesta a Chacón, dijo que “recoger unas firmas de una ponencia bien sustentada, trabajada por los senadores, no es ninguna falta de respeto”, y agregó que los ponentes de la Cámara no se habían pronunciado sobre el tema.



Por el momento, ninguno de los dos proyectos para reformar la Policía tiene ponencia, y está previsto que este viernes se realice la segunda audiencia en Medellín.

