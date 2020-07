Proponen que sea obligatorio el concepto del padre en casos de aborto

Mientras este 20 de julio el país estaba concentrado en la elección de Arturo Char como presidente del Senado, lo que fue rechazado por algunos sectores, pasó ‘de agache’ un anuncio que promete generar la polémica.

Se trata de la radicación de un proyecto, de la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, para que sea obligatorio el concepto del padre a la hora de decidir sobre un aborto.



Esto, claro está, únicamente aplicaría en las tres causales en las que está despenalizado el aborto por la Corte Constitucional, que son cuando el embarazo constituya un peligro para la vida de la madre, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual.



La iniciativa de la senadora Guerra se denominará Ley Juanse, tras el caso de una joven que, con siete meses de gestación, alegó problemas psicológicos para abortar, pese a la oposición de su pareja



La historia se conoció cuando Juan Pablo Medina, de 25 años, recurrió a la Justicia para intentar evitar que su novia, una estudiante de 22 años con un embarazo de siete meses, se sometiera a un aborto.



Medina, estudiante avanzado de Derecho, oriundo de Popayán, suroeste de Bogotá, contó a los medios que el bebé que esperaban, al que bautizarían Juan José había sido concebido de común acuerdo y que el niño no tenía “ninguna afectación, ninguna malformación”. Al final el aborto se llevó a cabo.

La senadora Guerra ya había manifestado desde febrero pasado que no está de acuerdo con las causales que enumera la Corte para avalar el aborto.



Opina que, “más bien el Congreso es quien debe legislar sobre estos temas y decidir sobre la vida de un ser que está por nacer”.



Para la congresista, aún no hay ninguna legislación vigente, “porque el Congreso no ha aprobado ninguna ley que avale el aborto.



