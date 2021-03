Vuelve y juega: proponen proyecto para eliminar la Vicepresidencia

La Vicepresidencia, independientemente de quién ocupe ese lugar, se ha vuelto una de las figuras más discutidas en los últimos años, pues hay quienes aseguran que es innecesario e implica un gasto de dinero, pues no solo se trata de pagar a la persona que tiene esta dignidad sino a su equipo de trabajo y escoltas.

Por eso, el representante liberal Alejandro Vega anunció que presentará de nuevo el proyecto de reforma constitucional que pretende eliminar la figura de la Vicepresidencia para reemplazarla por el designado.



“Justamente uno de los problemas de la Vicepresidencia es que la Constitución del 91 no le asignó funciones específicas y quedó dependiendo de las que el presidente le asigne”, sostiene el congresista liberal.



¿Cómo funcionaría esta figura? Según indica el texto del proyecto, “en caso de falta temporal o absoluta del Presidente de la República asumirá como tal quien sea designado para el efecto por el Congreso de la República, de terna que le presente el Presidente en el acto de posesión”.



Para ser elegido designado, según indica la iniciativa, se requieren las mismas calidades que para ser Presidente de la República. La elección se realizará dentro de los diez 10 días siguientes a la presentación de la terna.



El proyecto de reforma constitucional agrega que, en caso de falta absoluta del Presidente de la República el designado convocará a elecciones que se realizarán dentro de los 60 días siguientes a su posesión.



“En el evento que faltaren menos de 12 meses para la finalización del período, el designado ocupará el cargo hasta el final del periodo”, indica el texto de la propuesta.



La figura de la Vicepresidencia de la República en el ordenamiento colombiano tiene una extensa tradición jurídica marcada por la falta de uniformidad en los criterios de su necesidad y eficiencia a la hora de constituir la opción para la elección de quien será el reemplazo del Presidente de la República.



Desde las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, se evidenció la falta de acuerdo en la figura de la Vicepresidencia entre los Constituyentes. Sendas discusiones fueron dadas al interior de la Asamblea acerca de la conveniencia, o no, de modificar el estado de cosas existente sobre el reemplazo del Presidente de la República en caso de que fuera necesario.



“La vicepresidencia, como está concebida hoy en día, se ha desnaturalizado (...) Son funciones marginales donde no hay línea de estructura burocrática (...) Termina siendo un comodín frustrado en su aspiración de hacer más por el país”, dijo hace algunos meses el general ( r) Óscar Naranjo, quien precisamente ocupó la Vicepresidencia durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Este nuevo pulso por acabar con la vicepresidencia, es el cuarto que se hace desde que se instituyó la figura en la Constitución del 91 –ya han fracasado tres en el Congreso–, se centra entonces en dos aspectos: el papel del vicepresidente y el costo de mantener esa figura.



No obstante, esta reforma se presenta en momentos en los que es difícil que el Congreso aprueba reformas constitucionales, pues para que este tipo de iniciativas puedan superar su trámite deben superar ocho debates en el Legislativo, cuatro en cada periodo legislativo.



En la coyuntura que vive el país resulta muy complicado que este proyecto pueda tener futuro, pues los congresistas ya se encuentran arrancando su campaña para 2022 y pasan más tiempo pensando en temas electorales que en los proyectos.



Adicionalmente, el Gobierno anunció que hay varias iniciativas a las que les dará mensaje de urgencia y esto obliga a que el Legislativo deba darle prioridad a los temas que indique el Ejecutivo.



Otro aspecto que conspira contra el futuro de este proyecto es la pandemia. Según interpretaciones de asesores del Congreso, la Corte Constitucional indicó que las reformas a la Constitución deben discutirse de manera presencial, algo muy difícil en medio de la contingencia que se vive por el covid-19, que ha obligado a evitar las aglomeraciones.



