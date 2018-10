‘El emprendimiento tiene un impulso increíble en Colombia’

Desde que Mauricio Toro se metió en la campaña para ser representante a la Cámara, con el aval de Alianza Verde, tenía claro que su principal tema para impulsar en el Congreso, en caso de ser elegido, era el apoyo a los emprendedores, una muestra de innovación que está tomando fuerza en Colombia.



En los últimos años, cada vez son más las medianas y pequeñas empresas (mipymes) que están creciendo gracias a las estrategias que ofrece el emprendimiento, las cuales consisten en seguir un camino para que una idea termine convirtiéndose en una empresa exitosa.

Entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá tienen programas específicos para guiar a los nuevos empresarios que comienzan a fomentar productividad en Colombia, y los orientan sobre las normas y los modelos de negocios que pueden resultar favorables, dependiendo del área en la que se enmarque su idea.

De todos estos temas les ha hablado Toro a sus colegas durante estos meses de trabajo legislativo, en los cuales también presentó un proyecto de ley –el primero- para que los pagos de las grandes empresas a los emprendedores tengan un plazo fijo y estos nuevos empresarios no tengan que esperar varios meses y endeudarse con los bancos mientras les pagan por sus servicios.



“Estamos seguros de que los próximos años, los emprendedores van a generar más empleo que las empresas tradicionales”, dijo el joven representante a la Cámara en esta entrevista con EL TIEMPO.



¿De qué se trata el proyecto de ley que está impulsando en el Congreso?



Es un proyecto que busca incentivar el pago, a plazos justos, de la gran empresa a las pequeñas. Recordemos que las mipymes (medianas y pequeñas empresas) son más del noventa por ciento de la masa productiva de este país y generan más del noventa y dos por ciento del empleo nacional, pero son estas las más débiles en la cadena productiva porque nadie piensa en ellas.



Las grandes empresas les pagan a plazos abusivos. Una pequeña empresa que presta un servicio a las grandes les terminan pagando a plazos hasta de 180 días. Lo que queremos es que los plazos sean justos y a las empresas pequeñas, las mipymes y los emprendedores les paguen a treinta o máximo sesenta días.



¿Este pago a tan largo plazo a qué obliga a las pequeñas empresas?



Este hecho obliga a los emprendedores a irse a endeudar a un banco, con tasas abusivas mientras pasan seis meses para que les paguen su factura, generando así una mortandad increíble de empresas que se ahogan por falta de capital.



¿Qué es lo que las grandes empresas contratan con las pequeñas?



Un emprendedor que le presta un servicio a una gran empresa –una asesoría, o le vende un producto o le suple alguna necesidad– le pasa la factura, y esta, cuando recibe el producto del servicio, le dice que le paga en 180 días, y la preocupación de los pequeños es qué hacen mientras tanto para vivir y poder pagarles a sus proveedores y sus empleados, una vez han prestado el servicio o han despachado la mercancía. Como les toca endeudarse y pagar intereses, pierden plata.



¿En qué estado está el emprendimiento en Colombia?



El emprendimiento está teniendo un impulso increíble en Colombia y América Latina. Estamos seguros de que los próximos años, los emprendedores van a generar más empleo que las empresas tradicionales. De hecho, hace poco salían cifras de que el 10 por ciento de los empleos que se han creado en los últimos dos años en Bogotá han sido generados por las empresas que han surgido en ese tiempo.

Una pequeña empresa que presta un servicio a las grandes les terminan pagando a plazos hasta de 180 días FACEBOOK

TWITTER

¿Y eso qué significa?



Eso quiere decir que el potencial del emprendimiento es enorme, pero necesitamos tener instrumentos que les permitan a esos emprendedores subsistir, y este proyecto de ley es una de esas herramientas: les exigimos a las empresas que si les van a pagar a los emprendedores a seis o siete meses, que les paguen intereses, porque ellos se tienen que ir a endeudar con un banco y pagar intereses.



¿Cómo son las trabas que existen en materia de contratación para los emprendedores?



Este es un tema muy importante que vamos a trabajar prontamente, y venimos hablando con diferentes congresistas de otros partidos; y es que hoy, un emprendimiento que es competitivo, que está presentando soluciones innovadoras a los problemas y está de acuerdo con los requerimientos del Estado no puede acceder a la contratación pública porque le exigen tener, por lo menos, siete o diez años de constituido, y un emprendimiento, usualmente, no tiene ese tiempo porque está empezando. Además de que tiene que demostrar, en máximo dos o tres facturas del último año, que duplica el costo por el que lo van a contratar, y esto también los deja por fuera.



¿Qué problemáticas en la contratación provoca este desbalance?



Que hay empresas que no se dedican a una misión en particular, pero se presentan para luego subcontratar a los emprendedores a unos valores inferiores, porque ellos no pueden acceder a esta contratación con el Estado, y en muchos casos se ha demostrado que los emprendedores resultan más económicos y prestan un servicio muchísimo mejor. El Estado va a tener que flexibilizar estas condiciones para poder abrirles la puerta a esos emprendedores que son más competitivos y tener una libre competencia que hoy es imposible. Por eso, hay unas empresas que son las que siempre se han quedado con los contratos del Estado, que luego subcontratan, también a precios abusivos, a unos pequeños emprendedores para que les presten el servicio.

Esta segunda ley que vamos a presentar lo que busca es que el IVA para los emprendedores se pague, pero cuando les paguen la factura FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo ha visto que los congresistas están recibiendo el tema del emprendimiento?



Hay un apoyo que ha venido creciendo. Hemos demostrado que el emprendimiento está generando oportunidades de empleo, que los emprendedores quieren generar también oportunidades para solucionar los problemas económicos del país, no solo por la creación de empleo sino porque también pagan impuestos. Esto lo han venido entendiendo los congresistas, y han generado un ambiente muy positivo a todos los cambios que nosotros queremos trabajar.



¿Qué otros proyectos para beneficio de los emprendedores tiene previsto presentar?



Hay otra iniciativa que es conexa a este proyecto de ley de pagos justos que pensé que iba a recibir un ambiente negativo y resultó al contrario, y es un tema del pago del IVA. Cuando un emprendedor pequeño presenta la factura a una gran empresa y esta le dice que le va a pagar en 180 días, la Dian le dice que no es problema de ella y que le tiene que pagar el IVA ya, y los emprendedores no pueden asumir esto porque les van a pagar por sus servicios en seis meses. La ley está hecha así; entonces, esta segunda ley que vamos a presentar lo que busca es que el IVA para los emprendedores se pague, pero cuando les paguen la factura. Yo pensé que este proyecto iba a generar un gran rechazo en el Congreso, porque se mete con temas tributarios, y resultó que no y que los congresistas están entendiendo el poder del emprendimiento.



¿Qué le pide usted al Gobierno en este tema del emprendimiento?



Más que pedirle es un llamado, y es que el presidente Iván Duque, entre sus propuestas, habló del tema del emprendimiento y lo tiene entre sus pilares de gobierno, pero, hasta el momento, no hemos visto ni que haya aumentado el presupuesto en esta área comparado con los años anteriores, ni que de verdad estén creando estrategias para fomentar y apoyar el emprendimiento con inversión y presupuesto. Hay que pasar de la historia y el cuento bonito a los hechos y la realidad. La pregunta es: ¿estará el Gobierno dispuesto a hacerlo?

POLÍTICA