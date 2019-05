La propuesta de Uribe para dividir pensión en caso de divorcio

El proyecto de ley propuesto por el expresidente y actual senador, Álvaro Uribe Vélez, el cual es debatido en primer debate, contempla garantizar la manutención y el mínimo vital, en caso de divorcio, al cónyuge que durante más de 20 años se haya dedicado a cuidados del hogar y que por esta razón no haya cotizado en el sistema pensional.

Además, el proyecto propone que el cónyuge que "haya incidido o generado causal de divorcio" y perciba una pensión de vejez o invalidez a cargo de una Administradora de Fondo de Pensiones pública o privada, deberá reconocer al cónyuge inocente, una suma equivalente hasta del 50 % de su mesada.

Para que el cónyuge inocente pueda acceder a estos beneficios deberá cumplir con unos requisitos entre los cuáles se contempla, no haber incurrido en las causales de divorcio contempladas en el artículo 154 del código civil, no haber realizado aportes al sistema de salud o que las semanas cotizadas no sean suficientes, haber realizado labores del hogar, iniciar el trámite de divorcio en los términos preestablecidos, no poseer rentas que le generen ingresos de salario mínimo, y estar registrado como beneficiario del cónyuge en el sistema de seguridad social y de salud.

Es indispensable también que la persona "no salga beneficiada en la liquidación de la sociedad conyugal, con bienes o ganancias a su favor".



El juez ordenará al fondo pensional correspondiente el pago del porcentaje ordenado a favor del cónyuge inocente, dentro del trámite de divorcio.



