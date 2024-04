Polémico proyecto de 'origen ciudadano' propone que presidente Petro pueda dar ‘perdón judicial’

Cerca de 13 organizaciones sociales y Luis Fernando Rosas, cercano al todavía canciller Álvaro Leyva y que fue funcionario de la alcaldía de Gustavo Petro, presentaron un proyecto de acto legislativo de iniciativa ciudadana en el Congreso para que el presidente Gustavo Petro tenga algunas facultades especiales en el marco del desarrollo de la ‘paz total’.

La iniciativa de origen ciudadano ha sido polémica, sobre todo por su primer artículo, que propone que el primer mandatario tenga facultad de otorgar “perdón (caducidad-extinción de la acción penal)” para facilitar el avance de la ‘paz total’. Esta figura es similar a la existente en Estados Unidos, donde el primer mandatario tiene la facultad de amnistiar.

“El efecto del perdón así concedido será la anulación de las condenas y sanciones judiciales y el archivo de las investigaciones en curso, así como el restablecimiento de los derechos políticos a los afectados”, dice el proyecto, que busca otorgar dichas facultades por dos años y deja claro que no se incluirán los delitos de lesa humanidad.

Salón Elíptico del Congreso de la República. Foto:Prensa Cámara Compartir

La propuesta también pretende que se cree un equipo para analizar los casos donde supuestamente hubo errores de la justicia o en los que se presente supuesta instrumentalización política. En este sentido también se contempla que el Presidente le pida a la JEP que cree un macrocaso para judicializar las situaciones en las que supuestamente hubo condenadas por “decisiones políticas y jurisdiccionales erróneas”.

El acto legislativo de origen ciudadano incluye un artículo que pretende que se extienda ese perdón a los condenados por casos de corrupción, aunque con la condición de que devuelva los recursos. Esta propuesta buscaría levantar las inhabilidades que actualmente tienen los funcionarios.

La propuesta también apunta a un tribunal de cierre que estudiará los casos y buscará que se dé verdad a cambio de “un perdón judicial”. “Para todos los efectos este proyecto será vinculante a la Política de Paz Total que deberá ser suscrito con los actores interesados en la búsqueda de la reconciliación en Colombia”, señala el proyecto que ha generado polémicas.

En cuanto a la justificación del proyecto, los autores hablaron de una supuesta justicia politizada que no permite avanzar en la reconciliación del país. “El presente proyecto de acto legislativo pretende que la paz total no quede con algunos pilares endebles, busca reivindicar a tantos excluidos es imperiosa la reincorporación a la vida política y civil, por las vías una de ellas otorgarle facultades para conceder perdones o amnistías al primer mandatario de los Colombianos”, dice la justificación.

En medio de la polémica, Luis Fernando Rosas defendió su propuesta en diálogo con Blu Radio: “A nadie se le puede olvidar en Colombia que no hay verdadera separación de poderes. Los fiscales pertenecen a los partidos políticos. Se busca un perdón judicial para la anulación de condenas y sanciones judiciales y el archivo de investigaciones menores en curso. Si estamos perdonando delitos de lesa humanidad, pues ¿por qué no perdonamos delitos pequeños? Que haya un tribunal de cierre”.

Debate de la reforma pensional en el Senado Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO Compartir

Más allá de la polémica, no hay claridad si el proyecto tiene las firmas suficientes para poder ser discutido en el Congreso de forma oficial. Rosas también ha dicho que desde Comunes y el senador Antonio Correa, del Partido de la U, han expresado interés en su proyecto ante la afinidad que tiene con algunas propuestas que estos están tramitando.

Sin embargo, la iniciativa no ha llegado oficialmente al Congreso y ya carga amplias polémica. Además, no está claro su alcance, por lo que podría ir en clara contravía del Estatuto de Roma, por lo que su éxito no es muy claro ante las implicaciones que tendría Colombia ante la Corte Internacional de Justicia. Eso sí, podría ser la vía para los corruptos condenados busquen reencaucharse y retomar su carrrea política.