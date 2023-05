Este lunes, la Comisión V del Senado de la República aprobó en primer debate el Proyecto de Ley que prohíbe el glifosato en actividades de erradicación de cultivos de uso ilícito en Colombia, el cual es impulsado por la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández.



La iniciativa, que representa una de las principales apuestas y promesas de campaña del presidente Gustavo Petro de replantear la lucha contra las drogas, se ampara en las graves afectaciones del químico sobre la salud humana, ecosistemas, cuerpos de agua, cultivos de pancoger y santuarios naturales del país.

Cabe resaltar que la restricción que se propone se centra únicamente en las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito y no en la agricultura convencional.

“Es una buena noticia para Colombia que se avance en esta propuesta. Consolidar la Paz Total en el país pasa por resolver el tema del narcotráfico. Significa que de una vez por todas se acepte que la política antidrogas, que tenía como pilar, entre otras cosas, el uso del glifosato y la criminalización de los campesinos, es un modelo que fracasó”, manifestó la congresista Hernández.



Además, señaló que el propio Congreso de Estados Unidos llegó a esta conclusión en un informe de una de sus comisiones bicamerales.

¡Sí, lo logramos! Les cuento que acaba ser aprobado en 1er debate nuestro proyecto para la prohibición del GLIFOSATO en cultivos de uso ilícito. Un paso trascendental hacia la protección del ambiente, los animales y la salud humana.

¡Avanzamos! pic.twitter.com/PIpIdDsDw5 — 🍃Esmeralda Hernández🍃 (@EsmeHernandezSi) May 29, 2023

Hernández reiteró que existe evidencia científica suficiente que demuestra que el glifosato afecta la salud humana y animal, destruye el ambiente y todas las formas de vida, además de ser ineficiente frente a las plantaciones de coca.



"Hay estudios asociados a la OMS y otras organizaciones científicas que concluyeron que la exposición al herbicida trae efectos potencialmente cancerígenos sobre la salud. Se ha evidenciado cáncer en los animales, problemas en huesos y órganos, pérdida de peso, deformaciones. Y como si esto no fuera suficiente, a la fecha el Estado Colombiano acumula más de 230 demandas pendientes por reclamaciones derivadas de los efectos nocivos del glifosato. Las pretensiones suman recursos por 2.11 billones de pesos. Por esto y mucho más Colombia dice NO+ glifosato”, apuntó.



Si bien el uso del glifosato en aspersiones aéreas contra cultivos de coca fue suspendido en Colombia desde 2015, hoy no existe una ley que lo prohíba, tal como lo plantea el proyecto de la congresista.

“En 1991 había 160.120 hectáreas de coca y para 2021 teníamos 204 mil. Los niveles de resiembra llegaron al 38% al priorizar la erradicación forzada (incluyendo glifosato). Un fracaso total", dijo Hernández.



Tras la aprobación en primer debate, el proyecto seguirá el respectivo trámite legislativo en plenaria de Senado y posteriormente en Comisión Quinta y plenaria de Cámara.



REDACCIÓN POLÍTICA

