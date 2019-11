'Son los usuarios quienes deben elegir si toman taxi o plataformas'

Definitivamente las plataformas digitales como Uber, Rappi y Cabify ya hacen parte de la vida cotidiana de los colombianos. Sin embargo, a pesar de su rápida penetración en el mercado, estas aplicaciones aún no están reguladas y sus colaboradores a veces trabajan en condiciones precarias.



Precisamente para revertir esta situación, el representante de Alianza Verde Mauricio Toro radicó dos proyectos de ley que no sólo dan una base normativa para el funcionamiento de estas plataformas, sino que establece una nueva modalidad de contratación para los colaboradores de estas.

La idea, según Toro, es que estas plataformas participen "en equilibrio de condiciones" en el mercado.



¿En qué consiste la regulación de plataformas de transporte como Uber o Beat?



Hoy la legislación colombiana se quedó rezagada frente a los cambios que han traído la tecnología y la innovación.



Aquí entra el tema del transporte privado de pasajeros intermediado por plataformas, lo que se busca es eliminar las supremas cargas que tienen hoy los taxis y ponerle algunas obligaciones a las plataformas, de tal manera que se equilibre la cancha y puedan participar en igualdad de condiciones en el mercado. Es el usuario el que tiene que escoger en qué se tiene que movilizar, si en una plataforma o si en un taxi.

Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde.

¿Cómo se equilibra esa relación?



El primer tema es el del cupo. Mucho de los taxistas han invertido su patrimonio en un cupo. Lo que buscamos es que las plataformas digitales paguen el 1 por ciento de sus ingresos que van a ir a un Fondo de Compensación de Cupos. Ese fondo servirá para comprarles el cupo a los taxistas antes de que terminen costando 500 mil pesos.

Otro tema es que establecemos que las plataformas digites deben tener las mismas pólizas que tienen hoy las taxistas. También está el tema del pase especial, quienes conducen vehículos para las plataformas deben tener el mismo pase que tienen los taxistas.



¿Cómo así que van a comparar los cupos a los taxistas?



Se van a comprar los cupos de los taxistas.



¿El Estado les compra el cupo a los taxistas?



Exactamente. El ministerio de Transporte deberá establecer a qué precio se compran esos cupos, antes de que se desvaloricen más esos cupos. En la medida en que llegan más plataformas los cupos se desvalorizan.

¿Al ponerle más requisitos a las plataformas se subirá el costo para el pasajero en las plataformas digitales?



No se van a aumentar los precios, esos costos los deberán asumir las plataformas.



¿Si se reglamentan las plataformas, ya no podrán inmovilizarles el vehículo a los conductores de Uber o Beat?



De acuerdo. Esto es lo que busca es la reglamentación para que puedan operar con tranquilidad. Tanto los taxistas como conductores de plataformas están es trabajando y llevando dinero a su hogar. Aquí no hay delincuentes.



Usted también presentó un proyecto que regula la contratación de los colaboradores de plataformas ¿En qué consiste?



Buscamos proteger de una eventual precarización laboral a aquellos colaboradores de las plataformas digitales como Rappi, que incluye también a los conductores de Uber. Se les garantiza a estas personas que les cubre en caso de un accidente. Adicionalmente se establece la cotización a salud y pensión por ingresos y no por horas, que es lo que se ha venido criticando tanto.

¿En qué consiste la contratación por ingresos?



Hay gente que se conecta a cinco plataformas al mismo tiempo y genera ingresos en las cinco plataformas. La idea es que se descuente de sus ingresos el aporte a salud y pensión. Se habilita el mecanismo para que puedan aportar a partir de sus ingresos.



POLÍTICA