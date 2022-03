Este miércoles se hundió el proyecto de ley que planteaba una licencia de luto por tres días para los trabajadores que sufrieran la muerte de su animal de compañía. La iniciativa no prevaleció en la sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes.



(Le puede interesar: ¿Alianza de Rodolfo y Fajardo? Angélica Lozano les pide sentarse a dialogar).

Alejandro Carlos Chacón, representante liberal en la Cámara, presentó el proyecto que tenía como objetivo que los empleadores estén al tanto de los trabajadores que poseen mascotas, para poder obtener la licencia si estas últimas fallecen.

“En Cámara de Representantes algunos insisten en aumentar costos a empresas. Intentaron aprobar licencia remunerada de hasta 5 días por muerte de una mascota. Hoy con nuestro voto hundimos esa iniciativa y así lo haremos con todo proyecto que ponga en riesgo generación de empleo e ingresos”, opinó en Noticias Uno el representante del Centro Democrático Christian Garcés.



(Lea también: Estos son los afrocolombianos que aspiran a la Vicepresidencia).

El propósito era que los dueños de las mascotas entregaran un documento en el que se certificara el deceso de sus compañeros en el hogar. También, el texto mencionaba sanciones para quienes falsificaran el certificado. Cada trabajador podría haber inscrito, como máximo, a dos animales de su hogar.

En concordancia con lo anterior, el escrito exponía: “El empleador no estará obligado a otorgar la licencia remunerada por luto de dos días por la muerte del animal de compañía doméstico cuando el trabajador no cumpla con lo establecido”.



(Además: La mayoría de partidos no le caminaron a propuesta de recuento de votos).

Para el autor del proyecto, el vínculo sentimental entre humanos y animales domésticos es “cada vez más importante para las personas”. Según él, al fallecer un animal de compañía, “se genera una afectación emocional considerable en el ser humano”. Por lo anterior, el representante Chacón plantea la importancia de que “las personas puedan asumir el duelo y sus diferentes etapas en un tiempo y espacio íntimo en el que los compromisos o tareas laborales no inmiscuyan en ese proceso de aceptación y de traumatismo emocional”.

En su momento, el texto tuvo cambios que incluían la muerte de una mascota como una calamidad doméstica. Es decir, quedaba a discreción del empleador si concedía o no la licencia. En caso de otorgarla, podía decidir la duración de esta según los parámetros propuestos.

Hay que tener en cuenta que esta iniciativa no incluía a la fauna silvestre y exótica.



(No deje de leer: Un Congreso que estará marcado por la puja para conformar las mayorías).



POLÍTICA