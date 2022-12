La representante a la Cámara María del Mar Pizarro radicó esta semana en el Congreso un proyecto de ley que se encamina a evitar que en legislativo se tramiten leyes inoficiosas y que en términos generales en el Estado se regule la expedición de tantas normas que contrario de beneficiar al ciudadano terminen enredándolo.



Esto en la medida que se encontró que no solo en el Capitolio sino que también en los ministerios y diferentes entidades públicas se viven una verdadera 'hemorragia' de normas.

De acuerdo con cifras oficiales, en promedio en el país se expiden 16 normas al día. "Así no hay negocio que prospere, no hay ciudadano que no se sienta afectado, en ultimas no hay país que avance", señaló la representante de Colombia Humana María del Mar Pizarro, autora del proyecto que se encamina a frenar la 'normatitis'.



“Menos normas y más cumplimiento” aseguró la congresista.



Explicó que con el proyecto se busca hacer más ágil y eficiente el Estado, pasar de una pequeña vía llena de trancones a una autopista rápida de muchos carriles, en la cual reduzcamos un 25 % de la carga reguladora y así podamos hacer que la economía del país cerca en más de 10 billones de pesos, es decir 1,5 % del PIB.



A esto agregó que el exceso de normas son un castigo para Colombia, por lo que se deben tener normas de calidad, pertinentes y eficaces. "No podemos seguir aplaudiendo el trancón, no podemos seguir reduciéndole la velocidad al mercado, afectando a la ciudadanía, desde el año 2000 hasta 2022 se han promulgado 113.325 Resoluciones; 20.964 Decretos; y 3.559 Circulares, para un total de 139.523 normas expedidas", dijo la representante por Bogotá.

Esto significa que en promedio se han expedido 16 normas por día durante este período, de acuerdo a lo reportado por el Observatorio de Mejora Normativa, liderado por el Departamento Nacional de Planeación.



Para la representante, este exceso de regulaciones ha hecho que estas sean poco efectivas. "La gente tiene muchos problemas como para que el Estado les complique más la vida a la gente con mil normas y que los obligan a hacer mil vueltas”.dijo.

"¿Cuántos empresarios han tenido que sufrir ante la expedición de nuevos trámites, requisitos, resoluciones, o cualquier otro castigo normativo? Necesitamos una Colombia productiva, no una que duplique tramites y cobre de más, los congresistas le debemos al país crear un contexto de seguridad jurídica, una autopista de última generación para que nuestras MiPymes crezcan y nos llenes de orgullo. La Ley Anti-leyes es una apuesta por la productividad y la competitividad", dijo la representante.



La iniciativa fue radicada en la secretaría de la Cámara con el apoyo de congresistas de prácticamente todos los partidos.



Este proyecto ya comenzará su trámite el próximo año. Es una ley ordinaria, lo que implica que debe surtir cuatro debates.



