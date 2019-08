¿Por qué congresistas se oponen a proyecto de conflictos de interés?

El proyecto de ley que busca que haya mayor claridad en el régimen de conflictos de interés de los congresistas se convirtió en todo un nudo que hasta el momento no se ve fácil de desenredar.



Luego de tres sesiones de discusión, acusaciones mutuas de grueso calibre y lluvias de proposiciones, la plenaria de la Cámara apenas ha logrado aprobar uno de los cinco artículos de la iniciativa, la cual atraviesa su último debate en el Congreso.

La idea del proyecto de ley, que salió de la mesa anticorrupción, es crear algunas obligaciones adicionales para los legisladores y regular su régimen de conflicto de interés, para lo cual se propone que haya un "libro de registro de intereses" en el que se consignen diferentes actividades "privadas" de los congresistas y sus parientes.



Este martes, después de una discusión que se prolongó por más de cinco horas, se tuvo que aplazar la votación hasta la próxima semana luego de que la sesión terminara en medio de zambra y fuertes acusaciones mutuas entre los representantes.

La mayor parte del debate se ha concentrado en el artículo segundo de la iniciativa, que hace referencia al registro de intereses de los parientes de los congresistas. Este aparte ha sido toda una piedra en el zapato para el avance de la iniciativa.



Luego de varias discusiones, se integró una subcomisión con representantes a la Cámara de diferentes partidos políticos que elaboró un texto conciliado que se pondrá a consideración de la plenaria de la Cámara.



El inciso acordado señala que los congresistas deberán presentar “una relación de los intereses privados de su cónyuge o compañero permanente y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil en la que se incluirá la participación en sociedades anónimas o de responsabilidad limitada y similares, o en cualquier organización o actividad privada, económica o sin ánimo de lucro de la cual haga parte en el país o fuera de él, sin que sea obligatorio especificar a qué pariente corresponde cada interés”.

Los argumentos

Esta propuesta no cayó bien en buena parte de los representantes a la Cámara, quienes consideran que hacer el registro de las actividades privadas de sus familiares pone en riesgo su seguridad y estarían violando el derecho a la privacidad.



“¿Por qué razón tengo que publicar cuál es la participación de mis parientes en las sociedades anónimas o cualquier tipo de trabajo que tengan? Ellos no tienen que asumir la responsabilidad pública que yo tengo (…) Esto no tiene nada que ver con la anticorrupción ni con la transparencia”, expresó el representante conservador Wadith Manzur.

El representante liberal Alejandro Chacón, expresidente de la Cámara, quien públicamente ha expresado sus reparos, también se refirió al tema.



“Lo que consideramos que era inconstitucional era poder violar el derecho constitucional a la privacidad de un tercero, como sobrexponer la información privada de parientes de forma permanente”, aseguró Chacón para explicar sus reparos iniciales a este punto de la norma.



De hecho, Chacón había presentado una propuesta para eliminar la totalidad de este artículo, la cual fue retirada en días pasados.



Uno de los pronunciamientos más vehementes para oponerse a este punto lo hizo el representante de ‘la U’ John Jairo Hoyos.



“Aquí hay un grupo de sinvergüenzas en este Congreso que quieren poner en peligro a los seres que nosotros amamos. Métanse conmigo, pero no se metan con mi esposa, ni con mis hijas, porque no lo permito. ¿Quieren crucificar a la familia de los congresistas”, manifestó Hoyos.



A pesar de los argumentos expuestos, el representante uribsta Gabriel Santos, ponente de proyecto, aclaró que “se han tejido muchos mitos” alrededor del proyecto, pues en el texto está claro que se debe “salvaguardar la privacidad de los familiares”.



“Esto obedece más a una táctica dilatoria de no querer sacar el texto adelante (…) Acá no hay riesgos de seguridad, esos son los mitos que se han tejido”, aseguró Santos.



