Nuevo aire para la cadena perpetua para violadores de niños

Luego de varias semanas en el congelador, el proyecto que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores tomó un nuevo impulso en el Congreso.

En una sesión virtual – debido a la contingencia del covid-19- la Comisión Primera, luego de un debate de más de siete horas, le dio el visto bueno a esta iniciativa en su quinto de ocho debates. Con lo que continúa con vida en el Congreso.



Por tratarse de una reforma constitucional, esta norma requiere superar ocho debates en el Legislativo, cinco de los cuales ya fueron superados y los otros tres restantes deben ser darse antes el próximo 20 de junio, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Congreso.



Actualmente la cadena perpetua en el país está prohibida para cualquier delito. Lo que se busca es que haya una excepción para los asesinos y violadores de menores para que puedan recibir esta pena.

El texto indica que esta condena será "revisable" a 25 años. Esto quiere decir que el condenado cuando cumpla 25 años en prisión, podrá pedir que se revise la pena impuesta.



Esta revisión no significa que el preso por violación o asesinato de menores pueda salir libre, sino que se revisa la posibilidad de cambiar la pena de cadena perpetua a una condena de las que ya se contemplan en el país.



"La Prisión Perpetua es el principio del fin, de la violencia atroz que sufren nuestros niños en Colombia", manifestó la representante Adriana Matiz, coordinadora ponente del proyecto.

La discusión generó un duro pulso en el Congreso, pues algunos congresistas argumentaron que esta iniciativa no ayuda a prevenir el abuso de menores.



“No se necesitan penas más altas, sino educación y mejor investigación judicial”, indicó la representante Juanita Goebertus.



En el mismo sentido se pronunció el representante Germán Navas, quien expresó que “en Colombia -según el Fiscal- se condena a cerca del 5 por ciento de abusadores, violadores y homicidas de menores. De nada servirá una cadena perpetua mientras exista un 95% de impunidad. Lo que se debe hacer es fortalecer a la Fiscalía”, Navas.



En la discusión terció el congresista César Lorduy, promotor de la cadena perpetua para abusadores de niños, quien manifestó que “hay todos los elementos” para aprobar esta norma.



Uno de los pronunciamientos que más llamó la atención corrió por cuenta del fiscal General, Francisco Barbosa, quien no se mostró partidario de la norma.



“Lo que se está generando es un aumento masivo de penas sin permitirle un margen de apreciación al juez. Es decir, se aumentan las penas, pero se disminuyen las sentencias (…) El derecho no tiene que ser mirado a través del simbolismo de las penas sino también a través de la efectividad de las mismas”, manifestó Barbosa



Esta es la primera vez que la cadena perpetua para violadores pasa de su cuarto debate. Pero desde 2007, el Congreso de la República ha hundido normas que tienen este propósito en 11 oportunidades ¿esta vez será la vencida?

