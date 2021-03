'Proyecto contra castigo físico a menores es netamente pedagógico'

El Congreso de la República aprobó en último debate un proyecto de ley que reforma el artículo 262 del Código Civil Colombiano en el cual se establece que "los padres o la persona encargada del cuidado personal de los hijos tendrán la facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos moderadamente".



(En contexto: Con nueva ley, queda prohibido el castigo físico contra los menores)



Lo anterior indica que el Código Civil permite el uso de golpes para la crianza. Esto se denomina castigo físico y desde ahora quedará prohibido con la nueva ley, que para entrar en vigencia debe ser sancionada por el presidente Iván Duque.

El abogado Harry González, representante a la Cámara por el partido Liberal y quien fue uno de los autores del proyecto, explicó que este no es de carácter punitivo.



"No hay ningún tipo de sanción. Se trata de avanzar en una transformación cultural del método de corrección para disminuir los niveles de violencia", agregó.



Por su parte, Julián Peinado, representante a la Cámara por el partido Liberal, señaló que "es netamente pedagógico".



(Además: ¿Participó en política Claudia López con su trino contra Uribe?)



Peinado, quien también fue autor del proyecto de ley, manifestó que este "lo que está diciendo es que el Estado colombiano debe entregarle herramientas a los padres de familia para que elimine la violencia o los tratos humillantes como métodos de corrección".



En efecto, el proyecto tiene una finalidad pedagógica, persuasiva y alternativa, a través de la promoción de prácticas de crianza sin violencia, amorosas y respetuosas con los derechos fundamentales de la niñez. Esto quiere decir que no se crean nuevas sanciones o multas sino que busca que se incentiven estrategias para la crianza libre de violencia.



(Vea también: Pacientes terminales podrían retirar sus aportes a pensión)



Así, fomenta la creación de una estrategia nacional pedagógica, a través de la cual los padres de familia pueden acceder a orientación y acompañamiento psicológico para adquirir herramientas que les ayudarán a formar a sus hijos y corregirlos sin violencia.

Le recomendamos:

- ¿En qué consiste el proyecto de ley de cuidadores?

- En el Congreso proponen que desaparezca la figura de la Primera Dama

ELTIEMPO.COM