La apuesta para darle 'dientes' a la Supersubsidio 

Un grupo de representantes a la Cámara radicó en el Congreso un proyecto de ley encaminado a fortalecer jurídicamente a la Superintendencia del Subsidio Familiar a fin de fortalecer en su trabajo, especialmente a nivel de sanciones.

El proyecto se centra en actualizar la Ley 21 de 1982 y la Ley 789 de 2002, para fortalecer la protección del sistema del subsidio familiar y a la Superintendencia del Subsidio Familiar “a fin de que pueda ejercer una mejor inspección, vigilancia y control sobre los entes vigilados, de acuerdo con las condiciones y necesidades de hoy”.



Y en ese sentido uno de los puntos claves tiene que ver con el hecho de que la Supersubsidio no tiene personería jurídica. Esto no le permite ser plenamente independiente en su ejercicio.



A esto se suma el hecho de que las multas legales establecidas son mínimas, por lo que no sirven para disuadir de conductas prohibidas. Por ejemplo, mientras la Superintendencia de Salud, puede poner multas hasta de 8.000 salarios mínimos, la multa máxima de la Supersubsidio es de 10.000 salarios diarios.



La multa máxima que puede imponer es de 302 millones, algo que para muchas de las Cajas de Compensación es poco representativo.



El representante liberal Henry Correal, uno de los autores de la iniciativa, dijo que radicaron el proyecto en la medida que consideran que el sistema de subsidio familiar no es tan eficiente



“Una superintendencia que no tiene personería jurídica no tiene sentido, es una superintendencia de papel”, dijo el congresista.



Los inconvenientes

Lamentó que algunas de las cajas tienen “consejeros vitalicios”, que ganan importantes honorarios y dijo que es necesario hacer una reforma que actualice su régimen corporativo.



Explicó que la Supersalud no tiene personería en la medida que fue creada adscrita al Ministerio del Trabajo, por lo que no tiene la autonomía que debería tener.



El proyecto está radicado en la Comisión Séptima de la Cámara a la espera de que se le asignen los ponentes para que inicie su trámite.



Hasta ahora el Gobierno no se ha pronunciado sobre el proyecto, pero se han escuchado voces que señalan que no está muy de acuerdo con la iniciativa, pues considera que hasta ahora el sistema de la cajas de compensación está funcionando bien.



