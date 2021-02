Proyecto de ley busca suspender embargo de bienes en pandemia

A pesar de que el tema aún no se ha puesto en debate en el Congreso de la República, debido a que el Legislativo se encuentra en receso, el proyecto de ley del representante de Cambio Radical César Lorduy que busca congelar los procesos ejecutivos por el cobro de deudas que se encuentren en mora durante la emergencia sanitaria ya desató controversia.

La propuesta busca, básicamente, que las micro y pequeñas empresas que se vieron impactadas económicamente por la pandemia y las personas que perdieron su empleo durante la vigencia de la emergencia sanitaria no pierdan sus bienes como consecuencia en la mora en el pago de sus acreencias.



“Este proyecto cobija las deudas causadas e incumplidas desde la declaratoria de emergencia sanitaria ordenada por el Gobierno Nacional el 12 de marzo de 2020, hasta ocho meses después que la misma sea suspendida”, explicó el congresista Lorduy.



Si bien el autor de la iniciativa ha explicado que se busca apoyar a quienes perdieron su empleo y como consecuencia de ello se ‘colgaron’ en el pago de sus obligaciones, el proyecto ha causado inquietud incluso dentro del partido Cambio Radical, pues podría tener una afectación para el sector financiero, que es el encargado de ejecutar este tipo de cobros.



No obstante, Lorduy argumentó que “esto no afecta al sector financiero”, en la medida en que las obligaciones por parte de los deudores van a seguir existiendo, lo único es que no podrán acudir a los embargos, pero solo con quienes acreditan las condiciones que establece el proyecto: haberse quedado sin empleo durante la pandemia o ser micro o pequeña empresa.



Otros opositores de la propuesta han señalado que este proyecto, tal como está, rompería las reglas de la estabilidad jurídica.



Sin embargo, como lo explicó Lorduy “durante la época de la emergencia económica se dictaron muchos decretos que podría considerarse que tendrían la misma finalidad que el que ahora se pone a consideración”.



