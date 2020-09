¿Se les debe permitir a los militares votar?

El polémico tema de que los militares puedan votar en Colombia vuelve al ruedo en el Congreso. Esta vez por cuenta de un proyecto de reforma constitucional del congresista del partido cristiano Colombia Justa Libres Édgar Palacio.

La propuesta establece que el artículo 219 de la Constitución establezca que “los miembros de la Fuerza Pública podrán ejercer el derecho al sufragio y se les garantizará y facilitará, a través de mecanismos idóneos y oportunos, el legítimo uso del citado derecho”.



No obstante, el texto hace claridad en que no les está permitido es intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos mientras permanezcan en servicio activo.



(Vea también: Este es el proyecto que busca legalizar la marihuana en Colombia)



“El país está en mora de reconocerles el derecho al sufragio a quienes defienden la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”, dice la iniciativa.



Una de las críticas que ha recibido esta propuesta es la influencia que podrían tener las Fuerzas Militares en las elecciones.



No obstante, los autores de la reforman plantean que “si el total del censo electoral en Colombia es de 36,602,752 colombianos, de ellos 17,725,996 corresponden al sexo masculino y 18,876,756 al sexo femenino, y el número de integrantes de la fuerza pública en servicio activo son aproximadamente 700.000 que quedarían aptos para votar, significaría una opción participativa relativamente mínima respecto de la sociedad civil, por lo tanto la incidencia sería reducida y la supuesta inseguridad a la que se vería expuesta la Nación es totalmente inexistente”.

El país está en mora de reconocerles el derecho al sufragio a quienes defienden la soberanía FACEBOOK

TWITTER

La prohibición de que la fuerza militar pueda sufragar en Colombia se dio desde el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera (1930-1934), y entre sus motivaciones estuvo que los subordinados podrían ser obligados a votar por el candidato de la predilección de sus comandantes.



(También le puede interesar: ¿Qué tan cerca estamos de elegir una mujer presidenta?)



Posteriormente, en 1945, se elevó a la Constitución y se le agregó que los militares no podrían ser “deliberantes”, limitación que se mantuvo en la Carta Política de 1991.



Hace tres años, el senador Roy Barreras presentó un proyecto con el mismo propósito, pero jamás salió del Congreso.



POLÍTICA