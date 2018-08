Proponen beneficios tributarios a quienes contraten a adultos mayores

Colombia está cerca de verse abocada a una grave crisis pensional en el futuro. Los jóvenes de hoy tendrán dificultades para obtener su pensión cuando tenga la edad para ello, pero ¿qué pasa con la persona edad que ya hoy en día no perciben mesada a pesar de haber alcanzado los años de jubilación”

Consciente de esta preocupación, el representante a la Cámara de Cambio Radical José Daniel López presentará este miércoles en el Congreso un proyecto de ley que pretende brindar beneficios tributarios a las empresas que contraten adultos mayores con los requisitos de ley.



De acuerdo con esta iniciativa, las empresas que se acojan a este programa, obtendrán un descuento del 30% en la renovación de la matricula mercantil y del 10% en los aportes a cajas de compensación familiar, para efectos de la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios; siempre y cuando un 5% de la nómina esté integrada por adultos mayores no pensionados, mediante un contrato de trabajo con todas las formalidades y garantías.



Cada una de las empresas contratantes podrá dedicar a los adultos mayores no pensionados a actividades de, por lo menos, medio tiempo.



Según la exposición de motivos del proyecto, Colombia cuenta con una población de adultos mayores cercana a los seis millones de personas, de las cuales el 70% no alcanzaron a pensionarse.



De acuerdo con estimaciones oficiales, el tamaño de esta población seguirá en aumento y para el año 2020 se espera un crecimiento del 3.76%. Serán un total de 6.440.778 personas mayores viviendo en el país y más de cuatro millones y medio no tendrán una pensión.



“Colombia debe transitar hacia una visión de la vejez más digna y productiva, no someterla a la dependencia de un externo, ni mucho menos a la idea de que tener más de 60 años es sinónimo de ser inútil e inservible”, afirmó López.



El proyecto obliga al Ministerio del Trabajo a que defina en seis meses estrategias para la promoción del empleo de adultos mayores en el sector público y el procedimiento de verificación del cumplimiento de requisitos por parte de las empresas empleadoras.



Para que la iniciativa entre en vigencia debe ser aprobado por el Congreso en cuatro debates.



POLÍTICA