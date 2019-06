Normas anticorrupción, en horas claves en el Congreso

Esta semana la plenaria del Senado tiene previsto darle último debate a los artículos que faltan del proyecto anticorrupción presentado por la Fiscalía en julio de 2017.



La iniciativa establece, entre otras decisiones, la inhabilidades para contratar con el Estado a las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción o soborno trasnacional, así las condenas no estén ejecutoriadas. Esta inhabilidad se extiende a las sociedades de las que hagan parte estas personas “en calidad de administradores, representantes legales, miembros de junta directiva o de socios controlantes”.

Igualmente ya se aprobó que ante una inhabilidad que surja cuando el contrato ha sido entregado “es obligación de la entidad estatal, mediante acto administrativo debidamente motivado, disponer la terminación anticipada y unilateral del contrato, sin que haya lugar a indemnización alguna”.



Ya se aprobaron también otros artículos como el que establece que se deben constituir contratos de fiducia para manejar la plata del Estado a través de una cuenta única con lo que habría más control a los movimientos de los recursos del Estado.

El Senado tendrá que definir si aprueba once artículos que quedan pendientes como el que le fija límites a la contratación directa y que prohíbe que, por ejemplo, frente a convenios interadministrativos, que se adjudican directamente, luego se termine subcontratando todo el objetivo del contrato.



Igualmente está pendiente que se aprueben las prohibiciones para que personas condenadas por hechos de corrupción relacionados con recursos públicos puedan pagar sus sentencias en sitios especiales de reclusión y el que limita los beneficios para la prisión domiciliaria de estas personas.



Otros dos artículos pendientes están relacionados con la revelación de secreto y la utilización de asunto sometido a reserva.



El primero ha generado cuestionamientos de sectores que advierten que podría afectar la libertad de prensa al penalizar con penas de hasta 8 años de cárcel al funcionario público que, “indebidamente dé a conocer documento o noticia que en virtud de la ley deba permanecer en secreto”.



La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) pidió que el artículo no sea aprobado y señaló que “en una sociedad democrática debería protegerse y no castigarse a quienes valientemente denuncian la ilegalidad”.



Un proyecto más de trascendencia y que está pendiente de último debate es el que estipula la segunda vuelta para la elección de Alcalde de Bogotá, el cual busca evitar que quien llegue al cargo no tenga las mayorías necesarias para representar a los capitalinos.



POLÍTICA