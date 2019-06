Próximos presidentes de Senado y Cámara piden reajuste ministerial

“Es necesario un reajuste ministerial”, dicen los próximos presidentes de Senado y Cámara. Pocas veces, los dos más altos dignatarios del poder legislativo habían coincidido en una crítica tan despiadada (“por inactivos”) a la mayoría de los ministros, como la que hacen al actual gabinete del presidente Iván Duque.

Argumentos que van desde “no saben socializar los proyectos del gobierno” hasta “hay ministros que nadie conoce” son los que exponen los próximos presidentes del Senado, el liberal de Bolívar Lidio García Turbay, y de la Cámara, el representante de Cambio Radical por Guainía Carlos Cuenca, en esta entrevista. Ambos coinciden también en esta advertencia: “No se trata de pedir ‘mermelada’”. Y aclaran: “El Presidente tiene que gobernar con el apoyo del Congreso”. Además, sostienen que si no hay un reajuste ministerial, no lograrán solucionar los graves problemas del país.



García Turbay, como próximo presidente del Senado, según lo acordado por todos los partidos, y Carlos Cuenca, como próximo presidente también acordado para la Cámara, hablan con EL TIEMPO. Comienza el diálogo con García Turbay:



¿Cómo serán las relaciones del Senado con el Gobierno?



El presidente Duque tiene ministros que no han sabido trabajar con el Congreso.



¿En general, todos los ministros?



No todos, pero hay ministros estáticos que no saben socializar en el Congreso los proyectos del Gobierno. Algunos lo han hecho, como la ministra de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones, y su proyecto fue aprobado. Pero en general no hay diálogo de los ministros con el Congreso. No existe. Nancy Patricia Gutiérrez, que es la ministra de la política, ha intentado hacerlo, pero no ha sido fácil. Este señor Ceballos, comisionado de paz, nunca saluda a un congresista. En los gobiernos de Uribe y de Santos, los ministros iban a socializar los proyectos. Eso no ocurre hoy y si lo hacen, no lo están haciendo bien; yo creo que ese ha sido el punto de quiebre. La relación gabinete–Congreso no es buena, y no es tema de ‘mermelada’, es tema de socialización que debe hacer un ministro.



¿Usted atribuye a los ministros el mal resultado de la gestión legislativa?



Sí, indiscutiblemente es así, no han hecho la tarea. No saludan a nadie.

No es un asunto de ‘mermelada’. Es necesario que atiendan las regiones a través de los parlamentarios. FACEBOOK

TWITTER

***



El próximo presidente de la Cámara, ya acordado, Carlos Alberto Cuenca, está presente en este diálogo con García Turbay, y aquí interviene para dar su opinión sobre el tema. Va más allá en las críticas al actual gabinete y no vacila en calificar como necesario un reajuste ministerial.



¿Creen que hay que cambiar el gabinete?



Presidente de la Cámara: Claro, necesitamos que se acerquen a la comunidad y al congresista; nosotros somos embajadores de nuestras regiones. No es un asunto de ‘mermelada’. Es necesario que atiendan las regiones a través de los parlamentarios.



Presidente del Senado: Ese tema de la ‘mermelada’ ha sido como un mal chiste; el partido Liberal, el partido Conservador, el partido Cambio Radical, los verdes, todos tenemos gente idónea y capaz para participar en el Gobierno; eso no quiere decir que pidamos ‘mermelada’. El presidente Duque tiene que hacer un poco de política para gobernar y rodearse de los partidos con los que crea que tiene que hacerlo.



¿Es decir, dejar de tener solo un partido de gobierno, como es el Centro Democrático, para tener una coalición de gobierno?



Presidente del Senado: Claro. Por supuesto.



Presidente de la Cámara: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Cambio Radical debería entrar al Gobierno, por supuesto que sí; aquí no podemos llamarle a esto ‘mermelada’. Yo mal diría que es ‘mermelada’ que, hoy, el director del Dane haya sido funcionario de la senadora María del Rosario Guerra en la legislatura anterior; el director de hoy de Notariado y Registro era funcionario del doctor Ernesto Macías; mal haría yo en decir que eso es ‘mermelada’. Son excelentes colombianos con una buena hoja de vida, bien capacitados. Pero lo que para ellos no es ‘memelada’, para los partidos independientes sí lo es.



¿Pero el cambio de gabinete que ustedes piden no es para tener ‘mermelada’?



Presidente de la Cámara: No. Es arrancar todos a gobernar en Colombia y a solucionar los problemas de los colombianos. Es hora de recapacitar, de hacer un alto en el camino y revisar; perdimos casi 10 meses objetando la JEP cuando el presidente debió decir: yo tengo que respetar las instituciones del Estado, por lo tanto voy a sancionar la ley reglamentaria. ¿Cuánto perdimos con las objeciones?



Presidente del Senado: Se perdió un año prácticamente.

***



Luego de esta recomendación conjunta de los próximos dos presidentes de Senado y Cámara, sobre lo que llaman “necesario reajuste en el gabinete ministerial”, el diálogo de EL TIEMPO se desarrolla con el senador bolivarense, el liberal Lidio García Turbay.



¿Cuál es su propósito como próximo presidente del Senado?



Haré una presidencia garantista para todos los partidos y, sobre todo, una presidencia con independencia.



¿Cuál será su posición frente al gobierno?



Apoyar lo que creemos que tenemos que apoyar y rechazar en lo que no estemos de acuerdo; esa ha sido la posición del partido Liberal, y se va a mantener. Yo tengo una experiencia política que me permite ser equilibrado y buscar que se acabe la polarización que tiene el Senado de la República. No voy a vulnerar a ningún partido. Ni voy a desconocer ningún derecho. Apoyaremos la JEP; no podemos votar algo en contra de lo que hemos promulgado por tantos años, en que hemos sido los abanderados de la paz en Colombia.



¿Va a cambiar el estilo de presidencia del Senado?



Sí, claro. Habrá independencia, equidad, garantías para cada uno de los partidos. Vamos a buscar fortalecer las posiciones de centro que han sido un poco opacadas por la derecha y por la izquierda.



¿No teme usted que el senador Álvaro Uribe, como líder del Centro Democrático, haga oposición a su gestión?



No, le daré las mismas garantías que todos tendrán. No tiene por qué estar en oposición; no buscaré ningún enfrentamiento con el expresidente Uribe, para nada. Hay que acabar con las confrontaciones que existen. Buscaré que las cosas tengan un ambiente distinto, y eso va ser una lucha mía como presidente: dar tranquilidad al Congreso y que el escenario sea más respetuoso.



El tema del momento es el fracaso de las medidas anticorrupción…



Sí, señor. Y me comprometo a sacar adelante el proyecto anticorrupción, que se radique. Y si no se radica, yo mismo lo presentaré.

Vamos a buscar fortalecer las posiciones de centro que han sido un poco opacadas por la derecha y por la izquierda FACEBOOK

TWITTER

¿Qué le preocupa del actual Senado?



Las confrontaciones, los insultos, la polarización que hay entre la derecha y la izquierda, las peleas entre Uribe y Petro.



¿Por qué la legislatura que acaba de terminar fue tan lánguida?



Lo que dije al comienzo. Falta trabajo de los ministros. Y al Presidente le hace falta tener una mayoría absoluta en el Congreso; no estamos buscando espacio, pero sí hay nombres del liberalismo, de Cambio Radical, del mismo conservatismo o de otros partidos que pudiesen ser integrados al Gobierno.



Pero ¿esta afirmación suya no supone que está usted pidiendo participación?



No. Nos gustaría acompañar a Duque en todo lo posible, pero no es por puestos; votamos contra las objeciones a la JEP, y lo habríamos hecho igual si estuviéramos en el gobierno. Eso es lo bueno de estar en una posición con independencia.



¿La falta de la llamada ‘mermelada’ perturba las relaciones con el Gobierno?



No, el Gobierno está en un tema obsesivo con eso. Si nosotros estuviéramos pensando en eso, hubiésemos votado todo en contra para que al Gobierno se le hundiera todo, y no lo hicimos; nosotros tenemos una posición decente, nosotros no somos un partido mafioso de la política, no estamos en esas posiciones sesgadas, y todo lo que beneficie a este país lo vamos a apoyar, como lo hemos hecho. Esa es la posición del partido Liberal y esa es la posición en la que nos hemos concentrado.

...ministro o funcionario que no le haya dado resultado hay que cambiarlo FACEBOOK

TWITTER

***



Al respecto, EL TIEMPO trasladó la pregunta a quien será el nuevo presidente de la Cámara, Carlos Alberto Cuenca:



¿Usted está de acuerdo con las críticas del senador García Turbay, próximo nuevo presidente del Senado, al gabinete del presidente Duque?



Totalmente, yo creo que hay ministros que han pasado desapercibidos, que no se ven enfrentando los diferentes problemas que tiene el país; creo que hay ministros que se han destacado, también hay que decirlo, pero hay otros que uno no sabe ni que existen. Vea a Guainía, mi región, para no ir más allá. Hay una entidad como es el Ipse, Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas no interconectadas, y siempre nos han puesto como gerente de esa institución a una persona de Antioquia que no conoce las regiones. Hace 15 días estuvimos en Guainía en el taller Construyendo País, y el director no asistió. No lo conozco. Si usted va a una comunidad indígena, lo primero que le piden es luz; con la energía llega la prosperidad. Y este señor no fue a pesar de que es su tarea.



¿Por qué menciona este caso?



Porque este gobierno debe revisar cosas como esa. El presidente Duque tiene que hacer unos cambios importantes en unas carteras donde le generen acompañamiento del Congreso. Como lo dice el senador García: “Aquí se ha tergiversado el tema de la ‘mermelada’”. Mire, han llevado a los parlamentarios a estigmatizarnos: “que el congresista vota si le dan un puesto”, así no es, el congresista estudia, trabaja, confronta. Yo comparto, indiscutiblemente, la crítica del senador García, y ese es un llamado que respetuosamente yo le haría al Presidente de la República: ministro o funcionario que no le haya dado resultado hay que cambiarlo; eso no puede esperar, ya pasó un año.



***



Aquí interviene el senador García:



Hay funcionarios, ministros, que no han dado resultados. Se necesita un gabinete más proactivo.



¿Los dos presidentes del Congreso están de acuerdo en que debe haber una crisis ministerial para que haya más aproximación con el Congreso?



Presidente del Senado: Sí. Y con el país.



Presidente de la Cámara: Más con los colombianos.



Presidente del Senado: Se necesita un gabinete que aparezca.



Presidente de la Cámara: Mire la crisis que estamos viviendo con Venezuela, sobre todo los departamentos fronterizos; todos los consulados en Venezuela fueron cerrados, nosotros en Inírida tenemos uno muy cerca, solo 40 kilómetros, que se llama San Fernando de Atabapo, muchas personas que comercian con el departamento de Amazonas tienen su actividad, pero usted debe sellar el pasaporte cada vez que pasa por ahí. ¿Sabe en dónde nos pusieron el puesto fronterizo? En Arauca. Es simplemente el desconocimiento del país y de la región y de la provincia. Entre tanto, ministros y funcionarios están aquí, detrás de un escritorio.

‘Fue un acierto el nombramiento de Margarita Cabello’

Entrevista al nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca Chaux.



¿Cuál es su propósito como nuevo presidente de la Cámara?



La Cámara va a saldar esa deuda histórica que se tiene con nuestras regiones, esa otra Colombia, esa Colombia olvidada.



El nuevo presidente del Senado, Lidio García Turbay, ha anunciado que será independiente frente al Gobierno, ¿usted?



Por supuesto que también. Nosotros hemos mantenido esa posición de independencia, y lucharemos por sacar adelante alrededor de 40 iniciativas del programa de gobierno del dr. Germán Vargas Lleras.



Si usted recibe una llamada del presidente Duque pidiéndole apoyo a un proyecto y, simultáneamente, usted recibe otra llamada del exvicepresidente Germán Vargas diciendo que ese proyecto no se apoya, ¿a quién le hace caso?



Yo no estoy para hacer caso, tendría que ver el beneficio de los colombianos: el doctor Germán Vargas Lleras es nuestro líder político, y el doctor Iván Duque es el presidente. Estamos para buscar un consenso y elegir lo que le convenga al país.



¿Qué tan posible es que se forme una coalición entre usted como presidente de la Cámara y García Turbay como presidente del Senado para manejar el Congreso?



Siempre ha existido una gran química entre el partido Liberal y Cambio Radical; yo soy de raíces liberales. Si esa coalición le conviene al país, la haríamos.

Siempre ha existido una gran química entre el partido Liberal y Cambio Radical; yo soy de raíces liberales. Si esa coalición (entre los dos partidos) le conviene al país, la haríamos FACEBOOK

TWITTER

El presidente del Senado ha dicho: “Apoyaremos lo bueno y atacaremos lo malo”.



Absolutamente sí, lo que creamos que no le conviene al país no lo vamos a apoyar.



Cambio Radical siempre ha apoyado eso, y la propuesta de hacer pública la declaración de renta de los congresistas y funcionarios.



En conclusión, ¿el próximo presidente a la Cámara no hará una gestión de oposición sino de independencia?



Por supuesto de independencia en lo que tenga que ver para el mejoramiento de los colombianos y del país, ahí estaremos de una manera decidida y propositiva.



¿Usted aspiraría a que se produzca un reajuste ministerial al año de gobierno?



No le vamos a dar órdenes al presidente, simplemente hoy vemos desde nuestra independencia que hay carteras que no funcionan; sus titulares deben cambiarse.



Quiero hacer énfasis en esto: me parece que fue un acierto el nombramiento de la ministra de Justicia, Margarita Cabello.



Presidente del Senado: Totalmente.



Presidente de la Cámara: Es el mejor nombramiento que le he visto en estos 10 meses al presidente Duque, porque es un nombramiento que genera consenso y que de una vez vamos a salir de este gran vacío que se llama reforma de la justicia.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO