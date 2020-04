Le hacen 5 propuestas al Gobierno para salvar Avianca con condiciones

Luego del anuncio del presidente de Avianca, Anko van der Werff, acerca de que la compañía aérea -que atraviesa una compleja situación por cuenta de la covid-19- tiene como única opción que el Gobierno Nacional le provea financiamiento, algunos sectores se han pronunciado.

El representante a la Cámara, Fabio Arroyave, advirtió que si el Gobierno le va a dar un salvavidas a la compañía, esto sea con algunas condiciones.



Adicionalmente, Arroyave aseguró que aunque es una empresa de servicios públicos, "no le ha dado mucho al país. Por el contrario, ha impuesto tarifas altas y mal servicio”. "No ha tenido la sensibilidad para darle la mano a los colombianos", enfatiza.



El representante a la Cámara liberal, autor del proyecto de ley de Estatuto del Consumidor Aéreo, planteó cinco condiciones para darle los alivios:



1. En primer lugar es que "el domicilio comercial y tributario de Avianca vuelva

al país.Si vamos a salvarlos, entonces que los impuestos que paguen ingresen a la nación".



“Sería una oportunidad importante del Gobierno para participar en este negocio, fijar condiciones y prestar un buen servicio. Que hasta el momento no se ha dado”, aseveró.



2. En segundo lugar, sugiere que haya una participación accionaria de Colombia, para que el Gobierno obtenga utilidades de la empresa. "Salvamos a un sector que necesitamos y le apostamos al futuro para que se preste un servicio de buena manera", argumentó.



3. La tercera medida que propone el representante Liberal es disminuir el costo de la nómina. Reduciendo en 10% los salarios de los empleados que ganen más de diez salarios mínimos vigentes.



4. Pensando en los usuarios aéreos, la cuarta propuesta es disminuir 20% la tarifa final, los dos años siguientes al auxilio que se le daría a la empresa.



"Si nosotros hacemos eso con Avianca, inmediatamente todas las empresa vana atener que bajar los precios de las tarifas", le dijo a EL TIEMPO.



5. Su última propuesta es reducir las penalidades que deben asumir los usuarios de conformidad con las políticas de la compañía.



Finalmente, el representante advirtió que hasta que no se atiendan las solicitudes

de los pequeños y medianos empresarios no se deberían atender la de las grandes

empresas. Pero, si el Gobierno en algún momento desea dar vía a esta solicitud debería hacerse con estas condiciones.

POLÍTICA

