‘Es penoso que el Congreso no pueda sesionar cuatro meses al año’

El representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático Gabriel Santos presentó la iniciativa legislativa con la que se busca que el receso legislativo pase de cuatro a dos meses.



Según Santos, se busca que el primer período de sesiones comience el 20 de julio y termine el 16 de diciembre y que el segundo periodo abarque desde el 16 de enero y concluya el 20 de junio. Así, habría un periodo de sesiones más extenso, que permita una praxis parlamentaria más productiva.



Para el congresista es “absolutamente penoso que el Congreso de la República no pueda sesionar, no pueda hacer control político, no pueda debatir leyes, presupuestos y demás, durante tanto tiempo del año, se tiene un Congreso maniatado y sin funcionar”.



El Congreso tiene 4 MESES DE RECESO AL AÑO, eso quiere decir que sesiona tan solo 8 meses. Por eso presenté un PAL que aumenta el período legislativo en 2 meses, de forma que podamos sesionar 10 meses al año.



Hago un llamado a todas las bancadas a que se sumen en este esfuerzo. pic.twitter.com/6D6M1xhIWB — Gabriel Santos G. (@GabrielSantosCD) July 24, 2020

Por otro lado, los congresistas de regiones utilizan ese periodo de tiempo para visitar los territorios. Sin embargo, Santos considera que no son necesarios cuatro meses para realizar esas labores.



“Hay muchas justificaciones; la más dominante dentro de la clase política es que es el tiempo que utilizan los políticos de región para ir a visitar a sus electores y los problemas, ese argumento me parece vergonzoso”, señaló Santos y dijo que, dado el funcionamiento del Congreso, deben estar en Bogotá máximo tres días.



“Tenemos cuatro días para estar en las regiones, en muchos casos cinco, para poder hacer ese trabajo en la semana, no necesitan cuatro meses adicionales, donde el Congreso está paralizado”, señaló.



Por lo tanto, el representante explicó que es necesario ampliar los periodos legislativos por cinco factores puntuales:



1. Durante la legislatura 2018 - 2019 el 65 % de los proyectos radicados fueron archivados por términos y tan solo el 9 % cumplió con todos los trámites para su aprobación.



2. Los colombianos no cuentan con la posibilidad de realizar control político por medio del Congreso de la República sobre la gestión de asuntos de interés nacional durante cuatro meses, un tercio del año.



3. Resulta fundamental favorecer el avance de las investigaciones respecto de los altos funcionarios cobijados por fuero especial en materia penal.



4. La ampliación del tiempo de sesiones favorecerá la legitimidad social del Congreso de la República y fortalecerá su presencia en los principales espacios de actividad democrática.



5. En el curso de las últimas doce legislaturas, se convocaron 12 sesiones extraordinarias, lo cual representa un costo extra para los contribuyentes.

El representante aseguró que la propuesta tiene el respaldo del Centro Democrático, pero también de varios congresistas de otros partidos, que quieren ver un Congreso “renovado”.



Ese respaldo es muy importante para que la propuesta pueda avanzar porque en el 2014 ya se había hecho la misma propuesta y los congresistas se declararon impedidos.



Al respecto, Santos sostuvo que cree que el Congreso está cambiando y que se podrían superar los hechos pasados en los que el Congreso se negó a hacer renovaciones de ese tipo.







“Yo creo que este es un Congreso distinto, creo que se han hecho elegir ahora congresistas mucho más conscientes de la necesidad de cambio, sobre todo estamos en un momento histórico donde la ciudadanía está exigiendo esa renovación y la coyuntura actual hace que este proyecto sea factible para que salga adelante, a diferencia de otras iniciativas similares en el pasado”.



Finalmente, el congresista resaltó esta “reforma del Congreso” señalando el proyecto que presentó su partido para que se establezca un impuesto del 10 por ciento, adicional a los que ya existen, al salario de los congresistas.



