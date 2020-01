‘En ninguna parte dice que el Gobierno debe funcionar en Bogotá’

¿Está de acuerdo con que las sedes de los ministerios estén localizadas en diferentes partes de Colombia? Pues esa fue la propuesta con la que amaneció este jueves el país, lanzada por el congresista César Lorduy, quien anunció que presentará un proyecto en ese sentido.



En diálogo con EL TIEMPO, el parlamentario explicó que la idea es contribuir a que las regiones “se sigan desarrollando” .



“En algunos territorios la mayoractividad económica es la actividad portuaria y no se explica por qué uno tiene que ir a 2.500 metros de altura a que se atiendan las necesidades de los puertos”, expresó Lorduy, quien mencionó casos de países que incluso cambiaron su capital.

¿Qué busca con el cambio de sede de los ministerios?

​

Mi propuesta es que las regiones no desarrollen funciones y competencias del gobierno nacional como migajas, ni que ocurra lo que sucede hoy en día y es que los ministerios envían únicamente una o dos personas a que atiendan las necesidades de las regiones. Lo que creo que se necesita es trasladar los ministerios a algunas regiones.



No se debe descartar que, por ejemplo, el ministerio del Deporte pudiera estar en Cali o que el Ministerio de Ciencia y Tecnología funcione en Medellín, como considero también que el Ministerio de Transporte funcione en la región Caribe o Pacífica, donde están los puertos. ¿Por qué el Ministerio de Agricultura no puede estar en los llanos, donde se están desarrollando proyectos agrícolas?

¿Qué asegura que un ministerio sea más eficiente si está en una región específica?



Hoy en día no necesariamente las distancias son un impedimento para poder desarrollar las competencias, pero la sede de los ministerios en las regiones sí contribuiría a que estás sigan desarrollando.



Pero lo clave de los ministerios es la gestión, que se ejecuten los proyectos y para eso no se necesita estar en un territorio en particular…



No solo es la gestión y el tema de recursos sino que se trata de prestar atención a las necesidades de las regiones. Por ejemplo, en algunos territorios la mayor actividad económica es la actividad portuaria y no se explica por qué uno tiene que ir a 2.500 metros de altura a que se atiendan las necesidades de los puertos. Eso no tiene ninguna explicación. Tampoco tiene razón de ser que los indígenas deban llegar hasta Bogotá porque no hay ninguna otra sede de atención en el país.

En Bogotá no pueden seguir centralizándose las funciones, las atenciones, los recursos y las competencias FACEBOOK

TWITTER

¿Serían solo los ministerios?



Mi propuesta no es solo sobre los ministerios sino también de los institutos, como existe en Estados Unidos. Podría ser una combinación de ambas cosas. En Bogotá no pueden seguir centralizándose las funciones, las atenciones, los recursos y las competencias.



¿Bajo qué criterios se asignarían las sedes de los ministerios? ¿Por qué el ministerio del deporte debe estar en Cali y no en Chocó o Santander?



Atendiendo las fortalezas de las regiones. Para eso están los análisis estratégicos.



Algunos expertos han hablado incluso no solo cambiar las sedes de los ministerios sino cambiar la capital del país ¿Le suena este tema?



Ha ocurrido en diferentes partes del mundo. Está ocurriendo ahora mismo en Indonesia, ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Brasil. Bogotá no siempre ha sido la capital del país, históricamente hemos tenido otras capitales.



La mención que se hace en la Constitución sobre la condición de Bogotá como capital, solamente se refiere al sitio donde debe funcionar el Congreso de la República, pero en ninguna parte dice que el Gobierno debe funcionar en Bogotá.



POLÍTICA