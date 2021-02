Proponen seguro para repatriar cuerpos de colombianos

Un colombiano que fallece en el exterior no solo implica un dolor para sus allegados, sino todo un drama para la familia que quiere darle el último adiós a su ser querido. El proceso de repatriación de un connacional fallecido actualmente puede llegar a durar hasta un mes y llega a costar entre seis millones y treinta millones, incluyendo todos los trámites que deberá realizar la familia del colombiano muerto.



(Le puede interesar: Duque responde todo sobre el plan de vacunación en Colombia)

Lo anterior no siempre cuenta con un acompañamiento o asesoramiento del Estado colombiano, lo que aumenta aún más el drama familiar.



Por eso, en el Congreso de la República se tramita un proyecto de ley, de autoría del representante del Centro Democrático Juan David Vélez y el exsenador Álvaro Uribe, que busca que, al momento de sacar su pasaporte, los colombianos adquieran un seguro exequial que cubra los gastos de su repatriación ante un eventual fallecimiento.



El proyecto, que ya superó su primero de cuatro debates, señala que el costo de este mecanismo “será causado y pagado en una única oportunidad al momento de la expedición del pasaporte, quedando el mecanismo ligado a la misma vigencia con que fuere expedido el pasaporte”.



La iniciativa aclara que este costo “deberá ser marginal y se reglamentará por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda”.



(Lea también: 'Es esencial que Colombia considere un impuesto a grandes fortunas')



Aunque hoy en día algunas tarjetas o empresas ofrecen opciones ante un eventual fallecimiento en el exterior, son pocas las personas que lo adquieren o saben cómo activarlo para que realmente funcione. La realidad es que nadie sale del país creyendo que va a morir o que atravesará un drama que ocasione su deceso.



El proyecto de ley cobijará inmediatamente a más de 9 millones de colombianos que cuentan con pasaporte ordinario, 300.000 que cuentan con pasaporte fronterizo y 100.000 con pasaporte de otro tipo; y a todo aquel compatriota que adquiera su pasaporte.



No obstante, varios miembros de partidos de oposición han estado en contra de la iniciativa, al considerar que ese proyecto de ley está hecho a la medida de las aseguradoras que se pueden lucrar por esta determinación.



“Esto es un negocio redondo para las aseguradoras”, dijo el representante Germán Navas Talero.



(No deje de leer: En secreto... El mensaje del embajador de EE.UU. a Colombia)



POLÍTICA