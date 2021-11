Proponen que vehículos de transporte público tengan cuatro años más de uso 

Los vehículos de pasajeros que son utilizados en los servicios de carreteras, colectivos o mixtos podrían tener una extensión en su vida útil de cuatro años más si el Congreso de la República aprueba un proyecto que en ese sentido presentó el senador Carlos Andrés Trujillo.



La medida cobijaría a los propietarios de los vehículos que hayan sido matriculados con anterioridad al 31 de diciembre del 2020 y, en cálculos del senador Trujillo, podría beneficiar a unas 25 familias afectadas por la crisis generada por el covid-19.



Aunque la iniciativa tiene ese objetivo, el proyecto no menciona las medidas de seguridad que se exigirán para la operación de estos vehículos que tendrán la extensión en la vida útil, para garantizar un servicio sin riesgos para los usuarios.



Este aspecto quedará para una reglamentación posterior a cargo el Gobierno nacional, la cual debe incluir condiciones mecánicas y ambientales.

Otras de las medidas contempladas en el proyecto de seis artículos es que los propietarios de estos vehículos podrían retirar hasta el 100% de los recursos aportados a los programas de reposición para garantizarles un ingreso mínimo.



Los interrogantes que podrían surgir con esta medida son cómo podría afectar los planes de renovación del parque automotor en los próximos años y cómo compensar una desfinanciación de ese fondo ante un retiro masivo.

Por lo pronto, el senador Trujillo aseguró en una declaración de prensa que el proyecto no exime de la responsabilidad de continuar haciendo aportes a futuro y cumplir con los planes de renovación.



El tercer aspecto que contempla el proyecto es una flexibilización en la asignación de nuevas rutas. En este sentido, la iniciativa plantea un sorteo para que las empresas reciban una respuesta rápida a sus solicitudes de modificación en los destinos que operan.



También se incentivará la creación de nuevas rutas en las zonas del país donde no exista una adecuada cobertura o en las zonas donde se haya mejorado la infraestructura vial.