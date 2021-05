¿Qué implica que los jóvenes puedan llegar al Congreso a los 18 años?

Miles de jóvenes han salido a las calles en los últimos días a expresar su inconformidad con el gobierno del presidente Iván Duque. Y en medio de esa difícil situación social, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso que los jóvenes desde los 18 años puedan aspirar al Congreso de la República.



Aunque esta idea no es nueva, pues en 2016, cuando ella era senadora por Alianza Verde acompañó esa propuesta en el Congreso, que no prosperó, esta vez ha vuelto a tomar fuerza.



Las prioridades de la ciudadanía cambiaron. Vamos a ocuparnos del rescate social, económico y de legitimidad que nos reclaman los ciudadanos y los jóvenes. Somos nosotros quienes debemos dar los pasos para reconstruir la confianza y plantear las soluciones a las crisis. pic.twitter.com/Hdqv8RNpx8 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) May 25, 2021

Este miércoles se radicaron dos proyectos para que los jóvenes tengan una curul en el Parlamento.



El de la representante por el partido de ‘la U’ Norma Hurtado busca crear dos curules de circunscripción nacional especial para los jóvenes en el Senado, entre los 18 y los 28 años; y en la Cámara busca que puedan ser elegidos los jóvenes a partir de los 18 años, pues dice que es necesario abrir esos espacios para garantizar una mayor representación política.



Esto significa que se tendría que modificar la Constitución, pues actualmente la edad mínima para aspirar a la Cámara de Representantes es de 25 años y para el Senado es de 30.



Por tanto, este acto legislativo necesitará de ocho debates para que pueda modificar la Constitución, por lo que es difícil que entre en vigor para las elecciones del próximo año. No obstante, esperan que haya consensos para facilitar el trámite de esta propuesta.



Y el del representante a la Cámara opositor David Racero busca poder ejercer el derecho al voto a partir de los 16 años y poder ser elegido congresista a partir de los 18 años.



De acuerdo con el Congresista “es injusto que las personas a partir de los 14 años tengan responsabilidad penal, libertad sexual e incluso, a partir de los 16 años puedan ejercer el matrimonio y que actualmente no se permita tener derechos políticos plenos. No se puede tener un doble discurso, afirmando que los jóvenes para unas cosas se le puede tratar como adulto y para otras cosas, se cree que no tienen las capacidades”.



La representante de la Alianza Verde Katherine Miranda, quien llegó al Parlamento a los 32 años e inició su vida política a los 22, apoya esta iniciativa. “Los jóvenes hemos demostrado el talante político y la responsabilidad social que tenemos con el país, es momento de que la juventud cuente con participación y representación real en los cargos de elección popular”, sentenció.

Hurtado agrega que, aunque la ciudadanía se otorga a los 18 años y se tiene derecho a elegir, no se puede ser elegido.



Para el representante del Partido Liberal Carlos Ardila, quien llegó al Capitolio con solo 29 años, esta medida contribuiría a que los jóvenes accedan a espacios institucionales con poder de decisión. “Dentro de mi experiencia puedo mencionar el enorme aprendizaje que uno obtiene de los colegas de mayor trayectoria y el reto de ganarse el respeto como interlocutor”, apuntó.



Desde otras orillas, los representantes Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y José Daniel López, de Cambio Radical, apoyan la propuesta.



Sin embargo, algunos expertos y políticos advierten que estos cargos requieren una madurez política, social y experiencia. “Ese acto de representar requiere madurez”, advirtió el representante Germán Navas Talero, del Polo Democrático.

Ante ello, Miranda afirma: “Cuando somos elegidos, se eligen ideas, propuestas y principios, que nada tienen que ver con la edad”.



Entre los jóvenes también hay posiciones divididas. Daniela Cormane, de 19 años, asegura que no está de acuerdo con la propuesta pues se “debería contar con experiencia laboral”. Al contrario de ella, Juan Luengas, de la misma edad, apoya la propuesta pues considera que a esa edad ya se tiene un “amplio conocimiento normativo y axiológico” y pueden aportar “ideas frescas, con soluciones prácticas para los problemas que afrontamos”.



Así las cosas, Hurtado advierte que para que este proyecto salga adelante “se necesita voluntad política, porque todos los jóvenes deben ser escuchados y ser actores de influencia nacional, pues ellos lo están reclamando”.



LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD