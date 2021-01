Proponen que el Soat solo se cobre por el tiempo que use el vehículo

Aunque aún no han iniciado las sesiones ordinarias en el Congreso, uno de los proyectos que está a la espera de ser discutido una vez inicie el periodo legislativo es el de cambiar la forma en la que se paga el seguro obligatorio - Soat-.



El representante a la Cámara Franklin Del Cristo Lozano De La Ossa (Opción Ciudadana) propuso un proyecto de ley para que este seguro solo se pague por el tiempo de circulación de los vehículos.



De este modo, el proyecto asegura que "la vigencia de la póliza de seguro de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito será anual, trimestral o mensual".



Esto incluye a los vehículos que circulen por las zonas fronterizas y para los vehículos

importados que se desplacen del puerto a los concesionarios para su venta al público. En todo caso, para ningún vehículo se podrá expedir esta póliza por un tiempo menor a un trimestre.



Si la ley se llega a aprobar, el Gobierno Nacional, en un plazo no mayor a seis meses, deberá reglamentar en proporcionalidad las tarifas máximas que pueden cobrarse por el Soat trimestral o mensual a los vehículos que transiten por el territorio nacional.



El representante argumenta en su proyecto que el Soat, que tiene como objetivo asegurar la atención (transporte, atención e incapacidad médica), de manera inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales o incluso la muerte, si el vehículo esta estacionado no genera accidentes.



De este modo, en medio la pandemia y las medidas que ha tomado el Gobierno, el parlamentario asegura que "en este escenario se desencadenó un freno en la movilidad de más del 90% de los ciudadanos del país y desde ese día miles de vehículos (servicio público, servicio particular, carga, motocicletas) dejaron de usarse, sin embargo, los costos (impuestos, seguros) no se modificaron ni redujeron".



En otro aspecto, advierte que los automóviles antiguos y clásicos no son usados a diario y que por esta razón es "injustificado, excesivo e innecesario hacer el cobro de la póliza del Soat por la totalidad de una anualidad".

