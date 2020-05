Proponen que cuentas de dineros públicos se trasladen al Banco Agrario

El representante Ricardo Ferro anunció radicará un proyecto de ley que pretende que parte de las utilidades que generan los dineros de los colombianos, no se vayan a los bolsillos de los bancos privados, sino al campesinado, a través del Banco Agrario.

Esta propuesta, implica que las cuentas de los ministerios, gobernaciones y alcaldías, y todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal, así como las cuentas de nómina de sus funcionarios, se manejen en el Banco Agrario.



“Las nuevas utilidades saldrían de manera sencilla, no habría que invertir un solo peso oficial, y solo tocaría cambiar las cuentas de las entidades públicas y las cuentas de nómina de sus trabajadores, de los bancos privados al Banco Agrario”, manifestó el congresista.



Ferro, ve una gran oportunidad para que una entidad como el Banco Agrario, que el año anterior produjo utilidades por el orden de los 387.000 millones de pesos, multiplique por cinco o diez estas utilidades, de manera que, a su vez, se multiplique en la misma proporción el presupuesto para el sector agropecuario.



No obstante, la propuesta ha generado inquietud, pues implicaría crear millones de cuentas de los funcionarios públicos en el Banco Agrario, pues no se puede olvidar que el Estado es el mayor empleador del país.



Igualmente, durante el trámite del proyecto, el Legislativo deberá revisar hasta qué punto se afecta el derecho de los ciudadanos que son a su vez funcionarios públicos a elegir su propio banco.

“No hay excusa para mantener todas estas cuentas de dineros públicos produciéndole utilidades a los bancos privados, en medio de estas dificultades presupuestales tan grandes que está afrontando el agro, y habiendo sido el Banco Agrario, no solo por su objeto social, sino por iniciativa del propio gobierno, el único que se preocupó por nuestros pequeños productores del campo en medio de esta pandemia” agregó el parlamentario.



Durante los últimos días el DANE dio a conocer las cifras que afirman que el sector agropecuario, piscícola y pesquero fue uno de los que más creció en el primer trimestre de este de este 2020 (6.8 por ciento), lo cual evidencia y soporta la razón de este proyecto. Es visto por todos los colombiano que uno de los sectores que ha garantizado el abastecimiento y la seguridad alimentaria durante la emergencia, ha sido el agropecuario.



