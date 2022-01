A finales del año pasado y por tercera vez, la senadora Angélica Lozano y el representante Mauricio Toro, radicaron el proyecto de ley llamado 'protección a los contratistas de prestación de servicios', el cual, según comunicaron "busca establecer medidas que protejan y dignifiquen al contratista de prestación de servicios en el sector público".



¿En qué consiste? El proyecto de ley busca también "desincentivar y eliminar el encubrimiento de las relaciones laborales bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios" y "reforzar e incentivar la modernización de las plantas de personal del Estado".



De acuerdo con el congresista de la Alianza Verde, “los contratos de prestación de servicios en Colombia se han convertido en la manera de evadir el esquema de protección social de los trabajadores o en la forma de contratar sin unas garantías

mínimas que atentan contra la dignidad humana".



La iniciativa busca entonces "brindarles garantías mínimas a los contratistas".



En primer lugar, se propone una cláusula penal en favor del contratista en caso de que se le incumpla su contrato. “Se apoya el concepto de estabilidad ocupacional reforzada, desarrollado por la Corte Constitucional; no se puede terminar un contrato a un contratista que se encuentre en situación de debilidad manifiesta por su estado de salud, por ejemplo”, señala el proyecto.



La iniciativa incluye también garantías de no terminación anticipada en condiciones especiales de salud como embarazo o lactancia, el disfrute de 12 días de descanso por año de servicio o proporcional al término pactado en el contrato, y que los contratantes afilien a los contratistas en un plan de caja de compensación que les ofrezca acceso a beneficios mínimos.



Para el representante Toro “con este proyecto no se modifica en absoluto la figura de

prestación de servicios, lo que se busca es proteger y garantizar por parte del Estado beneficios".



Entre estos beneficios se incluye que el Fondo Nacional del Ahorro les abra una línea especial de crédito para vivienda y financiación "y que ellos puedan ahorrar voluntariamente". También, que puedan "ejercer el derecho de asociación y no ser obligados a participar en actividades con fines electorales ni apoyar a ningún candidato”.



Finalmente, que las entidades del Estado definan “topes máximos para la contratación por prestación de servicios, la cual debe guardar coherencia con su nómina de trabajadores so pena de sanciones”, con el fin de que las entidades del Estado reduzcan estas vinculaciones de personas a través de la modalidad de prestación de servicios.



Después de que se retomen las sesiones en el Congreso, el próximo 16 de marzo, el proyecto seguirá su curso en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.



POLÍTICA