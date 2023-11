La propuesta de Alejandro Ocampo para que se deje de comprar almuerzo a congresistas

Durante el debate de la reforma de la salud del miércoles 15 de noviembre, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo intervino para proponer que no se le reparta más comida ni almuerzos a los congresistas en la Cámara de Representantes ya que, según el político, todos deberían asumir esos gastos con sus sueldos.



Como se percató la emisora W Radio, Ocampo señaló que algunos legisladores suelen irse de los recintos cuando no reciben comida. "He solicitado que no le compren comida a los congresistas, con el sueldo que nos pagan podemos comprar nuestro almuerzo y menos, que si no les dan se van y no votan. El 95 por ciento de los empleados colombianos compran su almuerzo o lo llevan; los empleados de los colombianos debemos hacer lo mismo", aseguró.

Además, sostuvo que "a ningún trabajador le pagan por sabotear su trabajo; le pagan por trabajar, los colombianos nos pagan por trabajar. Lo que hace los congresistas del Centro Democrático y de Cambio Radical de decir que vienen a sabotear, es inapropiado y desleal con los colombianos. Imagínense que a un vigilante o a una enfermera le paguen para sabotear la salud de la gente. Eso no se puede permitir".

Durante las sesiones y los debates en el Capitolio los congresistas suelen recibir alimentos por parte de meseros que los dirigen a sus puestos. Alimentación que sale de recursos del legislativo o en ocasiones de algunos ministerios.



"Me parece el colmo que a la gente tengan que darle comida para que se quede a votar. Con lo que nos pagan cualquiera puede comprar un almuerzo. No puede ser pretexto de una comida para quedarse", indicó.



Asimismo, en su intervención señaló que "la oposición ha hablado más que el Gobierno, pero yo si no estoy dispuesto a escucharlos tres horas y que salgan corriendo cuando van a votar. A mi ese sabotaje no me gusta. Las personas que pagan los sueldos de los saboteadores tienen que trabajar ocho horas al día y no pueden sabotear su empleo".

La reforma de la salud se estanca

La reforma de la salud no ha podido despegar. En estas tres semanas solo han avanzado en 15 artículos, lo que significa un desafío para el Gobierno que quiere dejar el proyecto listo por lo menos en Cámara antes de que se inicie el receso legislativo, el 16 de diciembre.



Se esperaba que después de los comicios se destrabara el proyecto, pero con el cambio del mapa político tras el posicionamiento del centro y la derecha en las urnas, todo cambió y el Congreso lo está sintiendo.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA