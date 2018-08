Le piden a Duque que no radique reforma tributaria

Los promotores de la consulta anticorrupción le enviaron este martes dos mensajes claves al presidente Iván Duque: que no tramite todavía la reforma tributaria que está alistando su gobierno y que le envíe mensaje de urgencia a los proyectos que se van a tramitar para contrarrestar la corrupción en el país.

El anuncio lo hizo la exsenadora Claudia López, una de las principales impulsoras de la consulta, quien anticipó que hoy no serán radicados los seis proyectos que van a tramitar y que contemplan los puntos sobre los cuales cerca de 12 millones de colombianos votaron favorablemente este fin de semana.

López dijo que como una muestra de respeto al presidente Duque, con quien se reunirán mañana, no van a radicar los proyectos en aras de lograr una concertación con el Ejecutivo para su trámite.



Además, dijo que los borradores de los textos serán dejados a consideración de la ciudadanía en la página vencealcorrupto.com a fin de que se propongan las modificaciones que se consideren necesarias.



En ese sentido, la excongresista anticipó que en la reunión que tendrán mañana con el presidente Duque le hablarán de que en unas dos semanas logren un acuerdo sobre los textos a radicar y le pedirán que se radiquen con mensaje de urgencia (para un trámite más expedito en el legislativo).



También anunció que al jefe de Estado le pedirán que no radique la reforma tributaria que ha anunciado, por que “lo que tenemos que hacer es recuperar la plata que los corruptos se robaron”.



Para ella si se logran una medidas que eviten que se sigan robando en el país cerca de 50 billones de pesos al año, no será necesaria una consulta anticorrupción.







