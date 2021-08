Radican proyecto de ley para prohibir uso de biopolímeros en procedimientos

La FM Radio inofrmó que se radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República, liderado por la presidenta del partido de la U, Dilian Francisca Toro y la representante Norma Hurtado, que busca prohibir la implementación de biopolímeros y sustancias similares durante procedimientos estéticos y endurecer las penas de cárcel para quienes incurran en estas prácticas.

“Este proyecto hace frente a una de las más grandes amenazas de los procedimientos estéticos en el país, la inyección de sustancias modelantes no autorizadas más conocidas como biopolímeros, que generan consecuencias físicas, consecuencias en la salud mental de hombres y mujeres. Por eso iniciamos el camino de la prohibición de los biopolímeros en todo el territorio nacional”, expresó la representante Hurtado en conversación con la FM Radio.



(También: Proyecto de ley de comida chatarra, listo para sanción)



“Se prohíbe y sanciona a aquellas personas naturales y jurídicas que, sin ser especialistas o no cuenten con autorización, realicen los actos médicos señalados en la presente ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 711 de 2001 y demás normas concordantes”, indica la iniciativa.



En cuanto a las medidas penales, se establece que la sanción será del doble de la pena que hoy existe por homicidio y lesiones personales. Además, la prescripción de esta sanción no correrá mientras persistan las secuelas nocivas contra la salud de las víctimas.



(Siga con: Paloma Valencia radica proyecto que reduce Congreso a la mitad)

