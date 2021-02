Procuraduría pide mantener investidura del senador David Barguil

La Procuraduría General de la Nación, en concepto allegado al Consejo de Estado, desestimó cerca del 80 por ciento de las supuestas inasistencias que le endilgan al senador David Barguil, en medio del proceso de pérdida de investidura que se le lleva al congresista en el alto tribunal.

Los demandantes, encabezados por Catherine Juvinao, señalaban que el congresista David Barguil supuestamente había faltado en 63 oportunidades a las plenarias de la Cámara de Representantes en el período 2014-2018. Sin embargo, la procuradora delagada, Diana Fabiola Millán, afirmó que en realidad sólo fueron 12 inasistencias injustificadas las que tuvo el entonces representante Barguil en dicho cuatrienio.



El Ministerio Público concluyó en el caso de David Barguil que no se configuran, en ninguno de los seis períodos demandados, seis inasistencias injustificadas.



Cabe aclarar que la ley colombiana contempla la pérdida de investidura a aquel congresista que en un periodo de seis meses falte a seis o más plenarias. Este, según la procuradora delegada, no es el caso de Barguil, quien en dichos periodos inasistió 3 veces sin justificación.



Por tanto, la Procuraduría le pidió al Consejo de Estado negar la solicitud de pérdida de investidura al entonces Representante a la Cámara, hoy senador, David Alejandro Barguil Assis.



Estas son las cuentas de la procuradora:



- Primer periodo demandado (20 de julio - 16 de diciembre de 2014). Supuestas 10 inasistencias. La Procuraduría concluyó que hubo solo 2 inasistencias injustificadas

- Segundo periodo demandado (16 de marzo - 20 de junio de 2015). Supuestas 10 inasistencias. Procuraduría concluyó que hubo solo 1 inasistencia injustificada

- Tercer período (16 de marzo - 20 de junio de 2016). Supuestas 10 inasistencias. Procuraduría concluyó que hubo solo 1 inasistencia injustificada

- Cuarto periodo (20 de julio - 16 de diciembre de 2016). Supuestas 13 inasistencias. Procuraduría concluyó que hubo solo 2 inasistencias injustificadas.

- Quinto periodo (16 de marzo - 20 de junio de 2017). Supuestas 7 inasistencias. Procuraduría concluyó que hubo 3 inasistencias injustificadas.

- Sexto periodo (20 de julio - 16 de diciembre de 2017). Supuestas 13 inasistencias. Procuraduría concluyó que hubo 3 inasistencias injustificadas.



En total, los demandantes señalaban que el congresista David Barguil había tenido 63 inasistencias en el periodo del 2014 al 2018. Sin embargo, la Procuraduría desestimó esto y manifiesta que Barguil sólo tuvo 12 inasistencias injustificadas durante esos cuatro años.



No obstante, la veeduría Trabajen Vagos radicó este miércoles denuncia contra el senador Barguil ante la Corte Suprema de Justicia, al considerar que las excusas médicas que presentó el congresista "son falsas".



En la denuncia se aportan imágenes en las que, según los denunciantes, coinciden ausencias con excusa médica del hoy senador, pero a la vez en sus redes sociales el congresista publicaba fotos en las que evidenciaba que se encontraba en otro evento a pesar de haber faltado a las sesiones por supuestos problemas de salud.



POLÍTICA