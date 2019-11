Procuraduría negó haber pedido a ciudadanos no salir de sus casas

Varios ciudadanos han reportado una cadena en redes sociales en la, supuestamente, se les pude no salir de sus casas, después de la conclusión de las movilizaciones del pasado jueves 21 de noviembre.



En los mensajes de alerta que circulan, que, dicen, pertenecen a la Procuraduría, "les piden" a los personas cuidarse en sus casas por presuntas alteraciones de orden público que se presentarán el fin de semana.

"Señores, por información directa del señor (sic) Procurador es mejor que se guarden porque esto se va a complicar, pilas", dice el mensaje difundido por un chat que, se presume, pertenece al servicio de mensajería WhatsApp, una de las vías por las cuales se propagan las fake news con mayor amplitud.



El mensaje cierra con una presunta recomendación que, también, proviene de las presuntas palabras del Procurador titular (es decir, Fernando Carrillo): "Por favor, si no es necesario no salgan de casa este fin de semana".



Esta cadena fue desmentida por la propia Procuraduría, la cual, mediante su cuenta de Twitter, le pidió a los ciudadanos no dejarse engañar.



"La Procuraduría no ha enviado mensajes pidiendo a los ciudadanos no salir de sus casas este fin de semana", escribió junto a la captura de pantalla del chat y un contundente letrero que lo atribuye como contenido falso.

⚠️ NO SE DEJE ENGAÑAR | La @PGN_COL no ha enviado mensajes pidiendo a los ciudadanos no salir de sus casas este fin de semana.#Falso #FakeNews pic.twitter.com/SaIcvNOPOY — Procuraduría Colombia (@PGN_COL) 22 de noviembre de 2019

Lo que sí anunció el procurador es que se reunirá con el presidente Iván Duque este viernes a las 5 p. m., para "convocar una mesa de diálogo, un acuerdo nacional producto del consenso", según afirma la misma cuenta de Twitter de la entidad.



Las verdaderas declaraciones de Carrillo fueron compartidas por su cuenta personal.

La movilización del #21N reveló la voluntad de construir y no de incendiar. El PARO, PARÓ. AHORA LA HORA DEL DIALOGO COMENZÓ #22N pic.twitter.com/uNRWnpcKmV — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 22 de noviembre de 2019

La agitación de las últimas horas a raíz de la infiltración de vándalos y encapuchados en las movilizaciones sociales se ha prestado para la creación de todo tipo de contenido falso.



Otra de las cadenas de redes sociales decía que un bus de TransMilenio había sido incendiado durante la jornada del pasado jueves. Sin embargo las imágenes correspondían a un suceso que, aunque lamentable, había ocurrido en 2018.



Asimismo, se afirmó que la líder estudiantil Jennifer Pedraza había sido detenida por las autoridades antes del inicio de las movilizaciones. Pero ella misma desmintió estos rumores.

Lo más reciente involucró al youtuber español 'Auronplay', una personalidad reconocida en los 'descaches' de las redes sociales colombianas, pues no son pocos los contenidos que circulan con sus fotografías y en los cuales se le atribuye todo tipo de complicidad en horrores y crímenes nacionales.



En esta ocasión, 'se le acusó' de ser el miembro del Esmad que le dio una patada a una joven.



Cosa que, sobra decirlo, es completamente falsa.

